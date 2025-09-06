Климат на Закарпатье теплее, чем в пасмурном Львове, – подумала я и решила провести последние дни лета в солнечном и пьянящем регионе. Это точно было правильное решение, ведь короткое путешествие на термальные воды и виноградники полностью превзошло ожидания.

Об уикенде на Закарпатье, экскурсии на винодельню, ценах и честном отзыве о термальных водах – читайте в эксклюзивном репортаже 24 Канала.

Термальные воды Косино: какие цены и стоит ли ехать?

Моим местом назначения стал оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино", что в Береговском районе. Я не раз видела фотографии этой желтой воды в соцсетях, которая, скажу откровенно, производила на меня не лучшее впечатление, а потому не имела никаких ожиданий от путешествия. Напрасно!

Первое, что чувствуется по приезду в Закарпатье, – это другой воздух. Он здесь мягкий и теплый. Кажется, как за углом вот-вот увидишь море. Ощущение, что попала в другую страну добавляют атмосферные домики с красной черепицей на крышах и виноградными лозами в каждом дворе и венгерские волны на радио. Кто давно не был за границей, тому точно понравится такая атмосфера.

Лечебные термальные воды в этой местности случайно обнаружили еще в 80-х годах прошлого века. Тогда советские геологи искали нефть, а наткнулись на минеральную воду. Купание в такой воде положительно влияет на организм, а особенно полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем и тому подобное.

При проживании в отеле, который расположен на территории комплекса, посещение всех термальных бассейнов, аквапарка и спа-зоны входит в стоимость. Цена за самый дешевый номер на двоих с трехразовым питанием стартует от 9 тысяч гривен. Кстати, в ресторане на шведской линии готовят блюда венгерской кухни. Банош на завтрак и бограч на обед – что может быть лучше?



Бассейн с термальной водой / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Термальные воды можно посетить и без ночевки в отеле. Входной билет на день за взрослого стоит 1500 гривен, для детей ростом до 150 сантиметров вход бесплатный. В стоимость входит 30 минут пребывания в саунах, за остальное время в спа придется доплатить.

На территории комплекса есть множество различных бассейнов – термальные, пресные, контрастные и тому подобное. Термальная вода – теплая, а иногда даже кажется горячей. Ее температура достигает от +34 до +40 градусов, в зависимости от бассейна. Хотя на вид вода может показаться не очень привлекательной, но купаться в ней – сплошное удовольствие. Особый релакс ощущается, если из горячего бассейна заходить в холодный. Мышцы расслабляются, а силы восстанавливаются.

Важно! В термальной воде советуют не находиться дольше, чем 20 минут по 3 раза в день.



В этом бассейне кажется, что плаваешь между скалами / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Утром, когда воздух еще не успел прогреться, бассейны парят и манят своей горячей водой. В этот период еще практически нет людей, поэтому можно насладиться идеальной тишиной и пением птиц.

Кстати, на территории можно увидеть оленя Надю, которая охотно подходит к посетителям и ест с рук. Она ведет себя здесь свободно – как настоящая хозяйка.



Жительница комплекса – Надя / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

На территории комплекса точно не будет скучно, наоборот – надо найти время, чтобы обойти все зоны. Летом здесь работал аквапарк с множеством горок, но с 1 сентября его закрыли до следующего сезона. Изюминкой аквапарка является бассейн, имитирующий настоящие волны. Именно он собирал больше всего детей и взрослых.

Правда, в аквапарке следует быть очень осторожным. Здесь постоянно кто-то падал из-за скользкого пола, и я – среди этих людей. Заходить впоследствии в соленую термальную воду с побитыми локтями было не очень приятно.



Бассейн с волнами перед закрытием / Фото Софии Минджоси

На термальных водах царит особая атмосфера спокойствия, релакса и абсолютного отсутствия какой-либо суеты. Это идеальное место, чтобы отдохнуть после тяжелой рабочей недели, вволю поесть и набраться энергии.

Винодельня и дегустации: куда пойти возле "Косино"?

В 15 километрах от комплекса расположена винодельня Шато Чизай. Такси туда и обратно будет стоить 600 гривен. Советую бронировать экскурсию заранее, поскольку может не оказаться свободных мест. Стоимость экскурсии с дегустацией вин стоит 300 гривен. Безалкогольный билет будет стоить 175 гривен. Тем, кто не употребляет алкоголь, здесь предлагают сок собственного производства.



Шато Чизай / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Я точно рекомендую увидеть это место и почувствовать его особую атмосферу. Экскурсовод проводит очень интересную экскурсию, во время которой можно увидеть виноградники, тематический музей, огромные емкости из нержавеющей стали, в каждой из которых хранится 38 тонн вина, а в самых больших – 60 тонн.



Бочки, в которых хранится вино / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

На производстве достаточно прохладно, поскольку здесь придерживаются правильного температурного режима – +12 – +15 градусов. Как только спускаешься к нему, то сразу чувствуешь резкий запах вина.

Выдержанные вина, которые изготавливают только из особого урожая, хранятся в дубовых бочках.



Вино в дубовых бочках / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

После экскурсии – дегустация вин, где предлагают 8 различных видов и снеки к ним. Удобно, что всем посетителям раздали бланки, в которых можно было поделиться впечатлениями от каждого вина, чтобы запомнить, которое больше всего понравилось.



Дегустация вин в Шато Чизай / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Какие еще винодельни есть неподалеку?

Винный подвал "Nota bene". Это крафтовая семейная винодельня, история которой началась в 1994 году.

Семейная винодельня "Варга". Именно у семьи Варга закупают лозу большинство маленьких виноградарских хозяйств.

Крафтовая винодельня "Терруар" в Мукачево. Здесь дегустационный зал и музей расположены в пещере. Интересно, что винодельня специализируется только на сухих винах.

Винодельня "Stakhovsky Wines", которая выращивает сорта винограда траминер розовый, мерло и саперави.

Где пообедать с видом на виноградники?

Место, которое мне особенно понравилось, – ресторан "Малая Гора" от винодельни "Чизай". Здесь можно прогуляться между виноградников, сделать красивые фото и просто насладиться моментом. Ресторан расположен прямо посреди виноградников, поэтому здесь открываются впечатляющие виды.



Виноградники на Закарпатье / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

Цены в ресторане, как для такой локации, умеренные. За обед из венгерской ухи, салата из утки, виноградных улиток, запеченных улиток с сыром и бокала белого сухого вина мы заплатили 1000 гривен. Подобрать вино из локальной винной карты помогут официанты.

Обед посреди виноградников / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

На Закарпатье Украина открывается совсем по-другому. Здесь она пьянящая, теплая и по-особенному колоритная. Для тех, кто хочет совместить релакс с гастрономическими впечатлениями, – это идеальное место. Но самое главное – после этого путешествия очень хочется вернуться туда еще раз.