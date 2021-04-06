Найулюбленіший сезон туристів на Закарпатті – цвітіння сакур. Здається, він вже не за горами, адже тут починають розквітати перші сакури.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив закарпатський гід Максим Адаменко. За його словами, пік цвітіння очікується у 20-х числах квітня.

Читайте також На Житомирщині цвіте рідкісний собачий зуб: фото

Він зауважив, що зараз в Мукачеві квітне так звана "шалена сакура". Це дерево розташоване в центрі міста, і зацвітає декілька разів на рік, зокрема і в грудні. Для нього індикатор сакурового цвітіння на Закарпатті – магнолії кобус.

Як правило, якщо розквітли білі магнолії (а вони наразі уже цвітуть в містах Закарпаття) – за два тижні треба очікувати піку цвітіння сакур. В останні роки, які відзначаються холодними веснами, це відбувається, як правило, у 20-х числах квітня, – розповів Адаменко.

Гід додав, що цьогоріч на Закарпатті очікують туристів на сакури – звісно, не в такій кількості, як до пандемії, але і не так, як у 2020-му, коли заквітчані вулиці були порожніми.



На Закарпатті розквітають перші сакури / Фото: mukachevo.net

Зазначається, що найбільше сакур – у закарпатських містах Мукачево, Ужгород та Виноградів. В Мукачеві – найдовша алея сакур на Закарпатті, а в Ужгороді ростуть найстаріші сакури.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у гірському селі Колочава зацвіла Долина шафранів.