Ще одна квітуча локація: на Закарпатті почалося масове цвітіння Долини нарцисів – фото

На Хустщині майже на 200 гектарів заповідника "Долина нарцисів" розкинувся білий килим. Квіткове поле готове приймати туристів.

Через холодну весну квіти довго не розквітали. Нарешті це сталося – масове цвітіння нарциса вузьколистого.

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Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цвітіння триватиме до кінця тижня



На Закарпатті квітне Долина нарцисів / Фото: Наталія Четова

Відзначимо, раніше у вінницькому Центральному парку імені Миколи Леонтовича розквітло 40 тисяч тюльпанів.