Ще одна квітуча локація: на Закарпатті почалося масове цвітіння Долини нарцисів – фото

26 травня 2021 , 11:59

Джерело:

фейсбук Карпатського біосферного заповідника

На Хустщині майже на 200 гектарів заповідника "Долина нарцисів" розкинувся білий килим. Квіткове поле готове приймати туристів.

Через холодну весну квіти довго не розквітали. Нарешті це сталося – масове цвітіння нарциса вузьколистого.

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Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цвітіння триватиме до кінця тижня


На Закарпатті квітне Долина нарцисів / Фото: Наталія Четова

Відзначимо, раніше у вінницькому Центральному парку імені Миколи Леонтовича розквітло 40 тисяч тюльпанів.

Понад два мільйони тюльпанів на гектарі землі розквітли під Івано-Франківськом.

Крім того, неподалік Кам'янця-Подільського в селі Гуменці розквітло тюльпаново-нарцисове поле.

Автор: Марта Касіянчук