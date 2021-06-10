Як зазначається, нарцис вузьколистий, що в першій половині травня масово цвіте у Долині нарцисів, зараз вкрив луки у високогірних масивах Рахівського дослідного господарства. Так в урочищі Тростянець Квасівського лісництва чарівними квітами вкрита вся полонина Шиса.

Читайте також Найпопулярніші вершини Українських Карпат: які гори варто підкорити цього літа

Нарцис вузьколистий поширений в Альпах, на Балканах i в Карпатах на висотах 900 – 2000 метрів над рівнем моря. Тому, в умовах субальпійського і альпійського поясів Свидовецького хребта і Мармароського кристалічного масиву, нарцис почувається дуже добре і місцями утворює менш щільні зарості, ніж в Долині нарцисів.

Окрім нарциса вузьколистого, полонини вкрилися символом Альп – тирличем. Саме цю квітку можна побачити на національній символіці і одязі, вишиванках, коробках цукерок та рекламі всіх приальпійських країн.

Квітка тирлич росте в Карпатах на полонинах, у зарослях з вільхи зеленої. Занесена до Червоної книги України. У природних умовах таку рослину можна зустріти на будь-якому континенті Землі, – йдеться в повідомленні.

Однак найчастіше вона трапляється у зоні помірного клімату Північної півкулі, наприклад, на субальпійських і альпійських луках. Частина видів може зустрічатися на висоті близько 5,5 тисячі метрів над рівнем моря.

На Закарпатських полонинах масово розквітли нарциси й тирлич / Фото: Роман Приступа, Рахівське ЛДГ

Відомо, що вже в Стародавньому Єгипті тирлич почали використовувати як високоефективний засіб від шлункових захворювань, для лікування забитих місць, судом і укусів отруйних тварин. Також її застосовували при діареї, чумі, туберкульозі, гарячці, а ще для позбавлення від глистів.

І нині ця культура є дуже цінною у знахарів, які проживають у Карпатах, вони використовують її для лікування захворювань жовчного міхура, печінки й органів травлення.

Відзначимо, раніше на Прикарпатті, у селі Хмелева Городенківського району, зацвіло величезне ромашкове поле.