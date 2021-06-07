Ромашкове поле розташоване на протилежному березі Дністра, вже на тернопільському боці. Воно займає майже 25 гектарів в урочищі Летяцький Луг.

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Фото та відео долини з квітами опублікував у своєму Фейсбуці місцевий мешканець Ігор Нагірний.

Навпроти Хмелеви за Дністром є поле, гектарів 50, то десь на половині масово росте ромашка. Поле зацвітає в кінці травня, цвіте десь два тижні, – ділиться чоловік.



На Дністровському каньйоні зацвіло ромашкове поле / Фото: Фейсбук / Ігор Нагірний



Мешканець села Хмелева поділився світлинами долини ромашок / Фото: Фейсбук / Ігор Нагірний



Величезне ромашкове поле на Дністровському каньйоні / Фото: Фейсбук / Ігор Нагірний



Село Хмелева розташоване на березі Дністра. Тут – заповідна зона, Дністровський регіональний ландшафтний парк. Туристичних атракцій надзвичайно багато. Травертинові скелі та гроти, водоспади, розмаїття флори й фауни – все тут зберігається мало не в первісному вигляді.

Відзначимо, на Одещині відомий своїми цілющими властивостями Куяльницький лиман змінив колір – тепер він рожевого кольору.

Крім того, найбільша за історію спостережень зграя рожевих фламінго пролетіла над Одеською областю й зупинилася в румунській частині дельти Дунаю.