З вересня по листопад відвідувачі матимуть унікальну можливість дослідити підземну спадщину міста – загалом відкриють 8 зазвичай недоступних місць. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Які підземні атракції відкриють у Барселоні?

Першою відкриють станцію "Гауді", яка була побудована 57 років тому, але так і не була введена в експлуатацію. Відвідувачі матимуть можливість дослідити цю давно занедбану станцію та дізнатися про багату столітню історію транспортної мережі міста під час екскурсій.

Після станції "Гауді", в екскурсіях також буде показана станція "Корреос", яка працювала з 1934 по 1972 рік. Через відсутність наземного доступу до неї, гостям доведеться йти вздовж колій, коли поїзди не курсують.

Окрім цих станцій-привидів, відвідувачі познайомляться і з кількома іншими важливими місцями в системі метрополітену. Зокрема:

старими гвинтовими сходами на станції "Уркінаона" (Urquinaona);

майстернею Санта-Еулалія (Santa Eulàlia) – найстаріша у метро, відкрита ще у 1922 році;

майстернею ZAL, де розташовані системи, що забезпечують роботу метро;

електропідстанцією "Mercat Nou" – будівля у стилі ренесансу з елементами традиційного та модерного каталонського мистецтва.



Станція Корреос / Фото barcelonaconnect.com

Відвідувачі також матимуть можливість спробувати себе у ролі машиніста завдяки симулятору в центрі управління.

Ми відзначаємо 100 років метро разом з його головними героями – працівниками, які щодня забезпечують роботу транспорту, та жителями Барселони. Саме тому відкриваємо найзнаковіші простори мережі,

– зазначив гендиректор TMB Ксав'єр Флорес.

Компанія оголосила, що запропонує учасникам 5 033 безплатних квитки. Зацікавлені особи можуть зареєструватися на сайті TMB. Перші екскурсії розпочалися 13 вересня, а "станції-привиди" будуть відкриті у вибрані дати в жовтні та листопаді.

Що приховує підземна Барселона?

Загадковим аспектом розгалуженої системи метро міста є мережа закинутих підземних станцій, розповідає bizflats. Серед найвідоміших – Gaudí, Correos, Ferran та Banc, остання з яких, за чутками, використовувалася для перевезення грошей до сусіднього іспанського банку, розташованого всього за кілька метрів від неї.

Окрім цих відомих станцій, барселонське метро має безліч історій, зокрема загадкову станцію Vilanova Bifurcació.

Примітно, що місто також було домом для першого в Європі підземного торгового центру La Avenida de la Luz, який відкрився на початку 1940-х років. Цей унікальний об'єкт містив розкішні магазини та кінотеатр, а за свідченнями очевидців, залишки стародавніх споруд досі можна знайти під жвавими вулицями Барселони.

