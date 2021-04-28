Літаки вийдуть на варшавські рейси польської авіакомпанії Lot Polish Airlines. Там запевнили, що літаки ретельно перевірили і жодних дефектів не виявили.
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Всі літаки такого типу перевірили на правильне заземлення електрики, їх немає в списку тих, до яких Boeing мав зауваження,
– зауважили у компанії.
Що відомо про майбутні рейси
- Польоти за маршрутом Варшава – Львів стартують з 29 квітня.
- Польоти за маршрутом Варшава – Київ стартують з 2 травня.
Водночас за даними avianews, Boeing 737 Max вже здійснив перший політ в Україну. Це сталося до 26 квітня.
Чому заборонили літаки Boeing 737 Max
- Причиною для заборони літаків стали 2 авіакатастрофи.
- У жовтні 2018 року літак Boeing 737 Max 8 розбився під час виконання рейсу із Джакарти в Панкалпінанг. Тоді загинули 189 людей.
- У березні 2019 року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії. Жертвами стали 149 пасажирів та 8 членів екіпажу.
- Наприкінці 2020 року Європейська агенція з авіаційної безпеки назвала літак моделі Boeing 737 MAX достатньо безпечним для відновлення польотів.