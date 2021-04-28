Самолеты выйдут на варшавские рейсы польской авиакомпании Lot Polish Airlines. Там заверили, что самолеты тщательно проверили и никаких дефектов не обнаружили.

Заметьте Стюардесса назвала одно обязательное действие, которое должен выполнить каждый пассажир после посадки в самолет

Все самолеты такого типа проверили на правильное заземление электричества, их нет в списке тех, к которым Boeing имел замечания,

– заметили в компании.

Что известно о будущих рейсах

Полеты по маршруту Варшава – Львов стартуют с 29 апреля.

Полеты по маршруту Варшава – Киев стартуют со 2 мая.

В то же время, по данным avianews, Boeing 737 Max уже совершил первый полет в Украину. Это произошло до 26 апреля.

Почему запретили самолеты Boeing 737 Max