Самолеты выйдут на варшавские рейсы польской авиакомпании Lot Polish Airlines. Там заверили, что самолеты тщательно проверили и никаких дефектов не обнаружили.
Заметьте Стюардесса назвала одно обязательное действие, которое должен выполнить каждый пассажир после посадки в самолет
Все самолеты такого типа проверили на правильное заземление электричества, их нет в списке тех, к которым Boeing имел замечания,
– заметили в компании.
Что известно о будущих рейсах
- Полеты по маршруту Варшава – Львов стартуют с 29 апреля.
Полеты по маршруту Варшава – Киев стартуют со 2 мая.
В то же время, по данным avianews, Boeing 737 Max уже совершил первый полет в Украину. Это произошло до 26 апреля.
Почему запретили самолеты Boeing 737 Max
- Причиной для запрета самолетов стали 2 авиакатастрофы.
- В октябре 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 разбился во время выполнения рейса из Джакарты в Панкалпинанг. Тогда погибли 189 человек.
- В марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии. Жертвами стали 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
- В конце 2020 года Европейское агентство по авиационной безопасности назвало самолет модели Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов.