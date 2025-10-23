Відтепер туристам доведеться дотримуватися певних правил і заборон під час планування відпочинку на знаменитому узбережжі Баскайської затоки. Щоб дізнатись всі подробиці, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на TheSun.

Які нові заборони ввели для туристів в Іспанії?

Міська рада Сан-Себастьяна оголосила про намір запровадити нові правила для збереження свого знаменитого узбережжя. Перше правило передбачає повну заборону куріння на всіх пляжах міста. Це стає все більш поширеним в Іспанії. Якщо заборона буде ухвалена, Сан-Себастьян стане другим містом у регіоні Басків після Зарауца, де куріння на пляжах повністю заборонене.

Заборона на куріння / фото Depositphotos

Пляжі також матимуть нові обмеження для власників собак. Влітку вигул тварин на пляжах дозволятиметься лише з 21:00 до півночі. Раніше місцеві жителі могли вигулювати собак на громадських пляжах з 1 вересня по 30 травня в будь-який час доби.

Заборона на вигул собак / фото Depositphotos

Також, через зростаючу кількість скарг на шум на пляжах, гучномовці також можуть потрапити до списку заборон і в крайньому випадку отримати штраф за порушення. Наразі, місто запрошує місцевих жителів поділитися своїми думками щодо нових правил, починаючи з 20 жовтня. Повне впровадження змін планується до червня 2026 року.

Які ще заборони є для туристів в Іспанії?

Як зазначає TripMyDream, на популярному іспанському острові Майорка діють досить незвичні правила для туристів, які варто знати перед відпочинком. Наприклад, використання пляжного душу не за призначенням може обійтися дуже дорого: якщо хтось вирішить, скажімо, помити під душем яблуко або інші предмети, доведеться заплатити штраф у розмірі 750 євро.

Ще одне обмеження стосується знаменитого курорту Магалуф, який щорічно приваблює тисячі туристів. Тут заборонено будувати замки та інші споруди з піску на пляжі. За порушення цієї заборони передбачений штраф у 100 євро. На перший погляд, це може здатися суворим обмеженням, але воно має логічне пояснення: великі пісочні споруди можуть заважати роботі рятувальників і створювати небезпеку для інших відпочивальників.

Про які ще заборони для туристів варто знати?