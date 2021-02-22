Нові правила лоукосту SkyUp: за які помилки в авіаквитках пасажирам доведеться заплатити

Авіакомпанія SkyUp ввела нові правила щодо того, хто платить за помилку у квитку. У деяких випадках вам виправлять її безкоштовно, в інших – доведеться заплатити.

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Помилка в імені або прізвищі

Якщо допущено 3 помилки, виправлення обійдеться в 45 доларів за одного пасажира. Йдеться саме про виправлення помилок, а не заміну імені або прізвища повністю.

Безкоштовно виправити помилки можна:

пасажирам старше 65 років

пасажирам, які поміняли прізвище через зміну сімейного статусу

пасажирам, у яких неправильно вказана стать або дата народження

пасажирам, які допустили помилку в даних паспорта (номер, серія і термін дії)

Як виправити помилки в авіаквитку

Насамперед необхідно звернутися в кол-центр авіакомпанії SkyUp. До вильоту рейсу повинно залишатися більше як 5 годин.

Що буде, якщо не виправити помилки у квитку

В такому випадку авіакомпанія може відмовити в посадці на підставі авіаційних правил України. Річ у тім, що через розбіжності даних, людину не можна ідентифікувати як пасажира, зазначеного у квитку.

Відзначимо, раніше лоукост SkyUp змінив правила реєстрації на свої рейси. Тепер вона розпочинається за 2,5 години й закінчується за 45 хвилин до вильоту.