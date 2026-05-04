У цій країні можна провести ніч у пустелі з бедуїнами за тисячу гривень

Не всі найкращі подорожі потребують великого бюджету. Іноді найцінніший досвід десь на краю світу можна отримати за ціною вечері у Європі. Однією з таких можливість є ночівля у таборі родини бедуїнів посеред пустелі.

Українська мандрівниця, яка веде свій блог у тіктоці @nast.anst, розповіла про унікальну можливість для туристів, яка до того ж коштує копійки.

Як туристам заночувати у пустелі?

У пустелі Ваді-Рам в Йорданії для туристів пропонують унікальні тури – екскурсія пустелею, смачна традиційна вечеря та ночівля під зорями у наметі бедуїнів – кочового народу, який живе у пустелях Близького Сходу та Північної Африки. Коштує це всього 980 гривень.

Такої атмосфери не відчуєш більше ніде – тут дуже мало туристів, справжні марсіанські пейзажі. Можна взяти екскурсію на джипі і кататися по піщаних дюнах. Це ті емоції, які запам'ятаються на все життя,

– розповіла українка.

Не лише українка в захваті від такого досвіду, Bedouin host camp& with tour має багато позивних відгуків туристів на Booking, а сам тур оцінений аж у 9,8 бала.

Ось що розповідають інші туристи про тур пустелею:

"Ми здійснили екскурсію на цілий день і спали під зірками. Це було дивовижно. Їжа була смачною, екскурсія дуже приємною, а місце прекрасне";

"Якщо ви хочете відчути справжній бедуїнський досвід, то цей табір саме для вас. Дуже мила та дружня родина, чудова екскурсія пустелею";

"Це чудове місце посеред пустелі. Я пробув аж три дні. Увечері ми розпалювали багаття і куштували місцеві страви".

Що відомо про пустелю Ваді-Рам?

Пустеля Ваді-Рам розташована у провінції Акаба у Йорданії, пише Вікіпедія. Вдень температура повітря у пустелі прогрівається до +32 градусів, а вночі може опуститися навіть до +4 градусів. Ландшафт пустелі дуже різний – є багато каньйонів, впадин і височин. Завдяки унікальним пейзажах це місце не раз ставало майданчиком для зйомок фільмів – саме тут знімали фільм "Дюна".

Посеред пустелі розташоване однойменне село, де живуть кількасот бедуїнів, за життям яких і можуть спостерігати туристи.

Екскурсія пустелею Ваді-Рам

Що варто знати туристам про подорожі Йорданією?

Останнім часом Йорданія стає популярним напрямком серед досвідчених українських туристів. Тревел-блогерка @dashassk_ розповідала, що ціни у цій країні дуже доступні – за всю поїздку вона витратила всього 520 євро і це разом з добиранням.

Туристи, які прибувають в Йорданію, повинні обов'язково придбати Jordanpass – це водночас віза і вхідний квиток у більшість туристичних пам'яток. До слова, туристичні пам'ятки в Йорданії – це не тільки стародавнє місто Петра. Тут є і Мертве море, і пустеля, про яку ми вище розповідали, і колоритні міста.

Експерти вже визнали Йорданію однією з тих країн, які розвивають туризм та потребують відвідувачів.