У цій країні можна провести ніч у пустелі з бедуїнами за тисячу гривень
- У пустелі Ваді-Рам в Йорданії туристи можуть заночувати у таборі бедуїнів за 980 гривень, включаючи екскурсію, вечерю та ночівлю під зорями.
- Пустеля Ваді-Рам відома своїми унікальними пейзажами та використовується як локація для зйомок фільмів, таких як "Дюна".
Не всі найкращі подорожі потребують великого бюджету. Іноді найцінніший досвід десь на краю світу можна отримати за ціною вечері у Європі. Однією з таких можливість є ночівля у таборі родини бедуїнів посеред пустелі.
Українська мандрівниця, яка веде свій блог у тіктоці @nast.anst, розповіла про унікальну можливість для туристів, яка до того ж коштує копійки.
Читайте також Усього 2,5 години від Мілану і ви потрапляєте у казку: українка показала дивовижне місце
Як туристам заночувати у пустелі?
У пустелі Ваді-Рам в Йорданії для туристів пропонують унікальні тури – екскурсія пустелею, смачна традиційна вечеря та ночівля під зорями у наметі бедуїнів – кочового народу, який живе у пустелях Близького Сходу та Північної Африки. Коштує це всього 980 гривень.
Такої атмосфери не відчуєш більше ніде – тут дуже мало туристів, справжні марсіанські пейзажі. Можна взяти екскурсію на джипі і кататися по піщаних дюнах. Це ті емоції, які запам'ятаються на все життя,
– розповіла українка.
Не лише українка в захваті від такого досвіду, Bedouin host camp& with tour має багато позивних відгуків туристів на Booking, а сам тур оцінений аж у 9,8 бала.
Ось що розповідають інші туристи про тур пустелею:
- "Ми здійснили екскурсію на цілий день і спали під зірками. Це було дивовижно. Їжа була смачною, екскурсія дуже приємною, а місце прекрасне";
- "Якщо ви хочете відчути справжній бедуїнський досвід, то цей табір саме для вас. Дуже мила та дружня родина, чудова екскурсія пустелею";
- "Це чудове місце посеред пустелі. Я пробув аж три дні. Увечері ми розпалювали багаття і куштували місцеві страви".
Українка розповіла про ночівлю посеред пустелі: відео
Що відомо про пустелю Ваді-Рам?
Пустеля Ваді-Рам розташована у провінції Акаба у Йорданії, пише Вікіпедія. Вдень температура повітря у пустелі прогрівається до +32 градусів, а вночі може опуститися навіть до +4 градусів. Ландшафт пустелі дуже різний – є багато каньйонів, впадин і височин. Завдяки унікальним пейзажах це місце не раз ставало майданчиком для зйомок фільмів – саме тут знімали фільм "Дюна".
Посеред пустелі розташоване однойменне село, де живуть кількасот бедуїнів, за життям яких і можуть спостерігати туристи.
Що варто знати туристам про подорожі Йорданією?
Останнім часом Йорданія стає популярним напрямком серед досвідчених українських туристів. Тревел-блогерка @dashassk_ розповідала, що ціни у цій країні дуже доступні – за всю поїздку вона витратила всього 520 євро і це разом з добиранням.
Туристи, які прибувають в Йорданію, повинні обов'язково придбати Jordanpass – це водночас віза і вхідний квиток у більшість туристичних пам'яток. До слова, туристичні пам'ятки в Йорданії – це не тільки стародавнє місто Петра. Тут є і Мертве море, і пустеля, про яку ми вище розповідали, і колоритні міста.
Експерти вже визнали Йорданію однією з тих країн, які розвивають туризм та потребують відвідувачів.
Часті питання
Яка унікальна можливість для туристів є в пустелі Ваді-Рам?
У пустелі Ваді-Рам туристам пропонують унікальні тури – екскурсія, традиційна вечеря та ночівля під зорями у наметі бедуїнів. Це коштує всього 980 гривень.
Чим особлива пустеля Ваді-Рам?
Пустеля Ваді-Рам відома своїми марсіанськими пейзажами та різноманітним ландшафтом – каньйони, впадини та височини. Вона була знімальним майданчиком для фільму "Дюна".
Що варто знати туристам про подорожі в Йорданію?
Туристи повинні придбати Jordanpass, що є одночасно візою і квитком у туристичні місця. Ціни в Йорданії доступні, а туристичні пам'ятки включають Мертве море, пустелі та колоритні міста.