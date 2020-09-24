Осінь – прекрасний час для велопрогулянок. Але інколи прогноз погоди не точний і раптово вас може застати дощ. У такому випадку треба знати декілька хитрощів, які покращать цю неприємну ситуацію.

Travel24 підготував для вас декілька корисних порад, які знадобляться велосипедистам при їзді в дощ.

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Одяг

Звісно, що у вологому одязі ви замерзнете дуже швидко, тому треба зробити все, щоб він залишався сухим. Водонепроникний жилет, дощовик чи куртка з капюшоном із довгою "спиною" – гарантуватиме суху поїздку. Для того, щоб захистити ваші руки використовуйте захисні рукавички.

Вашому тіло не завадять вовняні шкарпетки та термобілизна.

Щоб взуття не намокло, одягніть на нього велобахіли з неоперену.



Велобахіли з неоперену / bb30.ru

Велосипедні крила

З крилами катання стануть комфортнішими не тільки в дощ, а й у звичайну погоду, бо так велосипед не потрібно буде мити повністю. Наприклад, від болота.

Світло

В дощову погоду вас має бути видно на дорозі. Коли туман і дощ, автомобіль засліплює і сильна злива – усе це небезпека на трасі. Найкращим вихід із ситуації – яскраві світлодіодні ліхтарі. Червоний світлодіод, котрий мигає (знаходиться ззаду) – є обов'язковим для активної їзди в умовах поганої видимості. Деяке світло можна кріпити до шолома, портфеля, на одяг. Також можете використати світловідбиваючу смужку, яка кріпиться до ноги.



Червоний світлодіод, який мигає / velodim.kyiv.ua

Будьте обережні на дорозі!