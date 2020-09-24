Езда на велосипеде в дождь: полезные советы
Осень – прекрасное время для велопрогулок. Но иногда прогноз погоды не точен и внезапно вас может застать дождь. В таком случае надо знать несколько хитростей, которые улучшат эту неприятную ситуацию.
Travel24 подготовил для вас несколько полезных советов, которые пригодятся велосипедистам при езде в дождь.
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Одежду
Конечно, во влажной одежде вы замерзнете очень быстро, поэтому нужно сделать все, чтобы она оставалась сухой. Водонепроницаемый жилет, дождевик или куртка с капюшоном с длинной "спиной" – гарантирует сухую поездку. Для того, чтобы защитить ваши руки, используйте защитные перчатки.
Вашему тело не помешают шерстяные носки и термобельё.
Чтобы обувь не намокла, наденьте на нее велобахилы с неопрена.
Велобахилы с неопрена / bb30.ru
Велосипедные крылья
С крыльями катания станут более комфортными не только в дождь, но и в обычную погоду, потому что так велосипед не нужно будет мыть полностью. Например, от болота.
Свет
В дождливую погоду вас должно быть видно на дороге. Когда туман и дождь, автомобиль ослепляет и сильный ливень – все это опасность на трассе. Лучший выход из ситуации – яркие светодиодные фонари. Красный светодиод, который мигает (находится сзади) – является обязательным для активной езды в условиях плохой видимости. Некоторый свет можно крепить к шлему, портфелю, на одежду. Также можете использовать светоотражающую полоску, которая крепится к ноге.
Красный светодиод, который мигает / velodim.kyiv.ua
Будьте осторожны на дороге!