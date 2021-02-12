У Євросоюзі очікують відновлення туристичних подорожей з Україною: за якої умови

Європейський Союз і Україна розраховують на відновлення туристичних подорожей. Це станеться у випадку покращення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням COVID-19.

Про це повідомляється у спільній заяві за підсумками 7-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбулося 11 лютого.

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Рада асоціації розраховує на відновлення подорожей без нагальної необхідності для наших громадян щойно дозволятиме епідемічна ситуація, – йдеться у документі.

Чого очікувати туристичній галузі у 2021

Через пандемію коронавірусу у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Міністр культури України Олександр Ткаченко каже, що тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.

Раніше, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.

Варто зазначити, що все частіше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Наприклад, Ізраїль та Греція вже активно їх запроваджують.