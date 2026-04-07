Це місто у Європі нагадує магічний Гоґвортс, але про нього ніхто не знає

Щоб зануритися в атмосферу "Гаррі Поттера", необов'язково відкривати візу та летіти у тематичні парки у Велику Британію чи США. Місто, яке нагадує декорації з фільму про хлопчика, що вижив, розташоване значно ближче до України.

Українка, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @itsmedaariaa, відвідала місто, яке дуже нагадало їй всесвіт "Гаррі Поттера". Гуляючи ним, здається, що потрапив у школу магії і чаклунства Гоґвортс.

Читайте також Не Париж і не Рим: 5 дешевих міст, куди можна поїхати навесні

Що це за маловідоме місто, яке нагадує Гоґвортс?

На півночі Бельгії є дивовижне місто, про яке 90% людей навіть не чули. Це ти при тому, що тут здається, наче гуляєш місцями зйомок фільмів про Гаррі Поттера.

Поки всі їдуть у розпіарені міста, тут майже нема натовпу. Атмосферу просто неможливо передати через екран. Ти просто йдеш вузькими вуличками, дивишся на старовинні будівлі, замки, канали і ловиш себе на думці – це взагалі реальність чи фільм?

– розповіла українка.

Особливої атмосфери прогулянці додавала похмура погода. Дівчина взагалі не очікувала, що це маловідоме місто, про яке ніхто не говорить, настільки її вразить.

Отож, місто це – Ґент і розташоване воно недалеко від Брюсселя. Аеропорту тут немає, але можна доїхати потягом або автомобілем зі столиці. Час у дорозі – близько 30 хвилин.

Українка показала місто у Європі, яке нагадує кадри з "Гаррі Поттера": відео

Що подивитися у Ґенті?

Ґент – це столиця провінції Східна Фландрія. Його часто порівнюють з Венецією, адже тут теж є канали і красива архітектура, а туристів – набагато менше, ніж в Італії.

Lonely Planet радить обов'язково побачити середньовічний замок Гравенсін, міцні мури якого нагадують Гоґвортс. Колись у цьому замку жили місцеві графи і тут досі зберігаються знаряддя тортур, які вони використовували. Також варто прогулятися набережними Граслей та Коренлей, щоб помилуватися історичиними будинками та видом на річку.



Канали у Ґенті / Фото Pexels

У Ґенті є три будівлі, які збереглися з часів найбільшого розквіту міста – це собор Святого Миколая, Гентська дзвіниця та собор Святого Бавона. Шукати їх не доведеться, адже три красиві будівлі стоять в самому центрі міста. Церква Святого Миколая була збудована ще у 14 столітті і сьогодні є однією з головних туристичних пам'яток Ґента.

Ґент – це те місто, яке точно варто побачити, поки його масово не захопили туристи.

Які ще цікаві міста у Європі варто побачити?