Wi-Fi в польоті: на європейських рейсах однієї з авіакомпаній з'явився безкоштовний інтернет

Без Wi-Fi сучасній людині важко уявити своє життя. Ми можемо приєднатися до нього будь-де, але у літаку це зробити важче.

Пасажирам європейських рейсів, яким необхідно доступ до інтернету під час польоту, нідерландська авіакомпанія KLM пропонує безкоштовний Wi-Fi. Він з'явився після того, як авіакомпанія почала встановлювати необхідне обладнання на свій середньомагістральний флот з літаків Boeing 737.

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Зараз антена поставлена ​​на одному авіалайнері, а до кінця року зв'язок з'явиться ще на 17 Boeing 737. Для передачі даних KLM використовуватиме європейські супутники Viasat.

Щоб зайти в інтернет під час польоту пасажирам потрібно мати мобільний пристрій, який підтримує технологію Wi-Fi. Після приєднання до бездротової мережі можна вибрати один з трьох пакетів доступу:

пакет Messaging є безкоштовним, але дозволяє використовувати тільки програми для передачі повідомлень Facebook Messenger, WeChat або WhatsApp

є безкоштовним, але дозволяє використовувати тільки програми для передачі повідомлень Facebook Messenger, WeChat або WhatsApp пакет Surf і Stream – можна переглядати сайти й навіть дивитися потокове відео, однак вони є платними

Авіалайнер не оприлюднював вартість послуг, але подібні пакети коштують від 3 євро (ціна залежить від тривалості перельоту).

Зараз KLM також дозволяє виходити в інтернет на далекомагістральних рейсах, які виконує на літаках Boeing 787 і Airbus A330.

Повідомляється, що до першого кварталу 2022 року авіакомпанія хоче завершити встановлення антен на Boeing 777. Після цього весь дальній флот KLM матиме обладнання, яке дозволить пасажирам в польоті виходити в мережу.

Відзначимо, авіакомпанія SkyUp запускає нову послугу з упакування кількох предметів ручної поклажі в спеціальний пакет або м'яку сумку.