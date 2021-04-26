Пассажирам европейских рейсов, которым необходимо доступ к интернету во время полета, нидерландская авиакомпания KLM предлагает бесплатный Wi-Fi. Он появился после того, как авиакомпания начала устанавливать необходимое оборудование на свой среднемагистральный флот из самолетов Boeing 737.
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Сейчас антенна поставлена на одном авиалайнере, а до конца года связь появится еще на 17 Boeing 737. Для передачи данных KLM будут использовать европейские спутники Viasat.
Чтобы зайти в интернет во время полета пассажирам нужно иметь мобильное устройство, которое поддерживает технологию Wi-Fi. После присоединения к беспроводной сети можно выбрать один из трех пакетов доступа:
- пакет Messaging является бесплатным, но позволяет использовать только программы для передачи сообщений Facebook Messenger, WeChat или WhatsApp
- пакет Surf и Stream – можно просматривать сайты и даже смотреть потоковое видео, однако они являются платными
Авиалайнер не обнародовал стоимость услуг, но подобные пакеты стоят от 3 евро (цена зависит от продолжительности перелета).
Сейчас KLM также позволяет выходить в интернет на дальнемагистральных рейсах, выполняемых на самолетах Boeing 787 и Airbus A330.
Сообщается, что к первому кварталу 2022 года авиакомпания хочет завершить установку антенн на Boeing 777. После этого весь дальний флот KLM будет оборудование, которое позволит пассажирам в полете выходить в сеть.
Отметим, авиакомпания SkyUp запускает новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в специальный пакет или мягкую сумку.