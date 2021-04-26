Пассажирам европейских рейсов, которым необходимо доступ к интернету во время полета, нидерландская авиакомпания KLM предлагает бесплатный Wi-Fi. Он появился после того, как авиакомпания начала устанавливать необходимое оборудование на свой среднемагистральный флот из самолетов Boeing 737.

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Сейчас антенна поставлена ​​на одном авиалайнере, а до конца года связь появится еще на 17 Boeing 737. Для передачи данных KLM будут использовать европейские спутники Viasat.

Чтобы зайти в интернет во время полета пассажирам нужно иметь мобильное устройство, которое поддерживает технологию Wi-Fi. После присоединения к беспроводной сети можно выбрать один из трех пакетов доступа:

пакет Messaging является бесплатным, но позволяет использовать только программы для передачи сообщений Facebook Messenger, WeChat или WhatsApp

является бесплатным, но позволяет использовать только программы для передачи сообщений Facebook Messenger, WeChat или WhatsApp пакет Surf и Stream – можно просматривать сайты и даже смотреть потоковое видео, однако они являются платными

Авиалайнер не обнародовал стоимость услуг, но подобные пакеты стоят от 3 евро (цена зависит от продолжительности перелета).

Сейчас KLM также позволяет выходить в интернет на дальнемагистральных рейсах, выполняемых на самолетах Boeing 787 и Airbus A330.

Сообщается, что к первому кварталу 2022 года авиакомпания хочет завершить установку антенн на Boeing 777. После этого весь дальний флот KLM будет оборудование, которое позволит пассажирам в полете выходить в сеть.

Отметим, авиакомпания SkyUp запускает новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в специальный пакет или мягкую сумку.