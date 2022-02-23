У Раді підкреслили, що зміни представлені у відповідь на розвиток пандемії, збільшення кількості вакцинацій та введення бустерних доз. Також на тлі збільшення кількості країн, що видають сертифікати, еквівалентні цифровим COVID-сертифікатам ЄС.

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ЄС запроваджує нові правила для "несуттєвих" подорожей з 1 березня

Згідно з новими рекомендаціями, COVID-обмеження мають застосовуватися з урахуванням ситуації в третій країні та індивідуального статусу людини.

Держави-члени повинні дозволити несуттєві подорожі для осіб, щеплених вакциною, схваленою ЄС або ВООЗ, перехворілим особам та всім, хто подорожує із країни, що входить до списку ЄС,

– йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що від деяких мандрівників можуть вимагати додаткові заходи, як-от ПЛР-тестування перед поїздкою.

Умови для вакцинованих й перехворілих осіб

Європейські країни визнаватимуть сертифікат про вакцинацію, якщо остання доза була отримана за 14 днів до поїздки. Термін дії документа – 270 днів.

Також держави-члени мають зняти тимчасове обмеження на несуттєві поїздки для осіб, які одужали від COVID-19 впродовж 180 днів до поїздки до ЄС.

Зверніть увагу! Раніше Євросоюз вирішив запровадити новий підхід до мандрівок під час COVID-19. Тепер права туристів залежатимуть від їх індивідуального санітарного статусу, а не від місця проживання.

Крім того, країнам ЄС дозволили вимагати ПЛР-тести та проходження карантину від туристів, які щепилися схваленою ВООЗ вакциною. Тести також можуть знадобитися особам, які одужали, й щепленим вакциною, схваленою ЄС, але у яких відсутній сертифікат ЄС або еквівалентний сертифікат.

При цьому від тестів звільнять туристів, які зробили щеплення схваленою в ЄС вакциною, й мають сертифікат щодо вакцинації європейського зразка.

Правила для дітей

На дітей віком від 6 до 18 років поширюються ті ж правила щодо “несуттєвих” подорожей, що і для дорослих.

Їм потрібно пройти ПЛР-тест перед вильотом. Також країнам ЄС дозволили запроваджувати додаткові вимоги для дітей віком від 6 до 18 років, зокрема, тести по прильоту та карантин.

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Жодного тестування або додаткових обмежень не передбачено для дітей віком до 6 років.

ЄС складає "зелений" перелік країн: критерії

Євросоюз формує "зелений" список третіх країн із допустимим рівнем захворюваності COVID-19 та оновлює його кожні два тижні. Якщо країна потрапляє до цього переліку, то її громадяни навіть без вакцинації можуть в'їжджати до деяких країн ЄС.

Так, кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів не має перевищувати 100.

Інші чинні критерії продовжують застосовуватися, зокрема:

стабільна тенденція або тенденція зменшення нових випадків;

4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів;

прогрес у вакцинації;

наявність варіантів, що викликають інтерес або занепокоєння;

загальна реакція на COVID-19 у країні.

Нагадаємо, правила є рекомендацією країн Євросоюзу, але введення не означає, що всі почнуть застосовувати їх з 1 березня.