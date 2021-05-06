Влітку ЄС планує відкритися для іноземних туристів: за яких умов та чи стосується це українців

6 травня 2021 , 09:09
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Джерело:

Новое Время

Європейський Союз планує відкрити свої кордони для туристів з-поза меж ЄС. Плани ослаблення обмежень підтвердила Єврокомісія.

Очікується, що в'їжджати дозволять мандрівникам, які щонайменше за 14 днів до цього зробили одне з щеплень, схвалених ЄС – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca і Janssen / Johnson & Johnson. Як щодо українців та чи зможуть вони планувати подорожі до країн ЄС?

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Рекомендації Єврокомісії

На сайті Єврокомісії було оприлюднено проєкт пропозицій. Якщо їх затвердять, то країни-члени ЄС зможуть послабити обмеження на "несуттєві" (в тому числі туристичні) поїздки в Євросоюз з держав поза межами ЄС, які зараз недоступні для громадян більшості країн світу, зокрема й українців.

Прийшов час оживити індустрію туризму в ЄС та відродити міжнародну дружбу – безпечно. Ми пропонуємо знову приймати вакцинованих гостей, а також мандрівників з країн з хорошою ситуацією у сфері охорони здоров'я, – прокоментувала нові пропозиції голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Тепер ці рекомендації має затвердити Рада ЄС. Як очікується, нові правила поширюватимуться на всі держави-члени ЄС (окрім Ірландії) та країни Шенгенської зони.

Умови в'їзду для туристів, які можуть запровадити в ЄС

Єврокомісія пропонує запровадити два головних принципи, дотримання яких дозволить здійснювати туристичні подорожі до ЄС:

  • туристи з будь-якої країни можуть в'їхати у тому випадку, якщо пройшли повний курс вакцинації від COVID-19
  • розширення списку "зелених" країн, послабивши критерії епідеміологічної ситуації в них

Щодо України, то найближчим часом, швидше за все, вона не перейде в "зелену" зону. Адже зараз рівень захворюваності в чотири рази перевищує нову обговорювану в ЄС межу (387 випадків на 100 тисяч жителів за два тижні замість максимальних 100 випадків).

Як в'їхати з дітьми?

Дітям, у яких немає щеплень, дозволять подорожувати з батьками, якщо їхній аналіз на коронавірус буде негативним. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Крім того, країни Євросоюзу отримають право вимагати їхнього додаткового тестування після прибуття.

Вимога тестування на COVID-19

Країни мають право вимагати від туристів пройти самоізоляцію чи додаткове тестування після приїзду. Але це можуть скасувати після введення паспортів вакцинації (як відомо, вони мають з'явитися в ЄС до червня).

У тому випадку, якщо держави Євросоюзу відмовляться від таких вимог для щеплених мандрівників з країн ЄС, то не мають вимагати ПЛР-тести чи проходження карантину й у вакцинованих туристів з "третіх країн".

Режим в'їзду до країн ЄС

Візити з туристичною метою громадян "третіх країн", зокрема й українців, дозволено лише з тих держав, де:

  • число нових випадків зараження не перевищує 25 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Також, якщо число за останні два тижні скорочується або залишається стабільним
  • країна проводить понад 300 тестів на 100 тисяч населення впродовж 7 днів
  • число позитивних результатів тестування на COVID-19 за тиждень не перевищує 4%

Зараз цим показникам відповідають лише сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд та Китай. Від них вимагається лише пред'явити результати ПЛР-тесту.

Автор: Марта Касіянчук