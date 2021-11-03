ЄС назвав 7 небезпечних країн для подорожей у листопаді: хто увійшов до переліку

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) оновив карту COVID-19. Згідно з нею, епідеміологічна ситуація в 7 країнах-членах Євросоюзу значно погіршилася.

В цих країнах виявили понад 500 випадків інфікування коронавірусом на 100 000 жителів протягом останніх кількох тижнів. Саме тому їх віднесли до темно-червоного переліку.

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Щоб зупинити поширення вірусу, Агентство охорони здоров'я ЄС рекомендує утриматися від поїздок до та з однієї з наступних семи країн:

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Болгарія Хорватія Естонія Латвія Литва Румунія Словенія

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) станом на 1 листопада у Румунії виявили 12 474 нових випадків зараження коронавірусом, Болгарії – 5 178, Хорватії – 4 392, Литві – 3 303, Словенії – 2 632, Латвії – 2 758 та Естонії – 1 679 випадків зараження.

Окрім цих країн, до темно-червоного списку також віднесли половину Греції, Ірландії, Бельгії та Словаччини. Здійснювати поїздки до та з цих регіонів вкрай не рекомендується.

Зазначається, якщо мандрівники доведуть, що вони були повністю імунізовані або одужали від COVID-19, то можуть в'їхати в інші країни-члени, навіть якщо подорожують з темно-червоних держав. Однак в окремих випадках може знадобитися негативний ПЛР-тест, зроблений до прибуття та заповнена анкета.