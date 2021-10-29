Йдеться про Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу. З країнами, які входять до переліку, рекомендують поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

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Рада ЄС оновила "зелений список": хто залишився у ньому

На основі критеріїв та умов, викладених у рекомендаціях ЄС, з 28 жовтня 2021 року країни-члени мають поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для громадян наступних країн:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Зазначається, що необхідно також поступово скасувати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу та Макао.

Асоційовані з Шенгенською зоною країни (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь у цій рекомендації.

Критерії для визначення третіх країн, для яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну реакцію на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Зверніть увагу! Цей перелік й надалі переглядатимуть кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватимуть.