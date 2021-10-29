Йдеться про Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу. З країнами, які входять до переліку, рекомендують поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

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На основі критеріїв та умов, викладених у рекомендаціях ЄС, з 28 жовтня 2021 року країни-члени мають поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для громадян наступних країн:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

Зазначається, що необхідно також поступово скасувати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу та Макао.

Асоційовані з Шенгенською зоною країни (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь у цій рекомендації.

Критерії для визначення третіх країн, для яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну реакцію на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.