Речь идет об Аргентине, Колумбии, Намибии и Перу. Со странами, входящими в список, рекомендуют постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.
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На основе критериев и условий, изложенных в рекомендациях ЕС, с 28 октября 2021 года страны-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для граждан следующих стран:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при подтверждении взаимности
Отмечается, что необходимо постепенно отменить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконга и Макао.
Ассоциированные с Шенгенской зоной страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.
Критерии для определения третьих стран, которым следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.