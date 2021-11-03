В этих странах было выявлено более 500 случаев инфицирования коронавирусом на 100 000 жителей за последние несколько недель. Именно поэтому их отнесли к темно-красному списку.

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Чтобы остановить распространение вируса, Агентство здравоохранения ЕС рекомендует воздержаться от поездок в одну из следующих семи стран:

7 опасных стран для путешествий в ноябре

Болгария Хорватия Эстония Латвия Литва Румыния Словения

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 1 ноября в Румынии выявили 12 474 новых случаев заражения коронавирусом, Болгарии – 5 178, Хорватии – 4 392, Литве – 3 303, Словении – 2 632, Латвии – 2 632, Эстонии – 1 679 случаев заражения.

Кроме этих стран, в темно-красный список также отнесли половину Греции, Ирландии, Бельгии и Словакии. Совершать поездки в и из этих регионов крайне не рекомендуется.

Отмечается, если путешественники докажут, что они были полностью иммунизированы или поправились от COVID-19, то могут въехать в другие страны-члены, даже если путешествуют из темно-красных государств. Однако в отдельных случаях может потребоваться отрицательный ПЦР-тест, сделанный до прибытия и заполненная анкета.

Обратите внимание! Детали об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.