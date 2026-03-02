У басейні цієї річки живе пів мільярда людей, і вона є хребтом цивілізації ось уже 2000 років

Це не просто річка, а хребет цивілізації. Артерія, що пронизує Китай від тибетських льодовиків до Східнокитайського моря і впродовж тисячоліть залишається однією з найважливіших географічних реалій Азії.

Мовиться про величну річку Янцзи. І з посиланням на матеріали енциклопедії Britannica розповімо про неї докладніше.

Чому Янцзи є однією з найважливіших рік планети?

Довжина Янцзи – близько 6300 кілометрів, це найдовша річка в Азії. Площа її басейну сягає понад 1 мільйона 800 тисяч квадратних кілометрів, а це приблизно п'ята частина всієї території Китаю. Зауважимо, що Янцзи тече повністю у межах цієї країни.

Скільки людей залежить від цієї річки? Тут навіть злічити складно. Безпосередньо у басейні Янцзи мешкає майже третина населення Китаю, понад 400 мільйонів людей. Але ця річка забезпечує десь половину риби, яку споживають у всьому Китаї, і дві третини врожаю рису.

Загальний внесок регіонів економічного поясу Янцзи, а це 11 провінцій і муніципалітетів, складає майже половину ВВП Китаю. І це ми ще не згадали про гігантський проєкт перекидання води з півдня на північ до посушливих регіонів, яке забезпечує там питною водою під дві сотні мільйонів людей.

Історія Янцзи не менш вражає. 2000 років вона слугує живим природним кордоном між Північчю та Півднем Китаю. Форсувати її через стрімку течію і складний рельєф надзвичайно важко (найвідоміша на її берегах – битва у Червоних скелях 208 року за часів Трьох Царств), тому впродовж кількох династій річка була офіційною державною межею, а ще й культурною.

Янцзи – найдовша ріка Азії, і круїзи нею – одні з найцікавіших

Найвидовищніша ділянка Янцзи й найцікавіша для туристів (а круїзи цією річкою є дуже популярними й серед китайців, і для гостей країни) – знаменитий каньйон Три Ущелини, де річка прорізає гори Ушань. Саме тут зведено греблю Санься – найбільшу гідроелектростанцію планети, яка не тільки виробляє фантастичну кількість енергії, а й затримує десятки загрозливих повеней, рятуючи мільйони людей від катастроф.

На жаль, екологія Янцзи серйозно страждає, як пише wwf.org.uk. Стрімка індустріалізація, забруднення і щільність населення тиснуть на екосистему річки десятиліттями. А проте саме тут, на цьому живому кордоні між Північчю і Півднем Китаєм, між минулим і майбутнім, б'ється пульс всього Китаю

