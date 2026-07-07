Українська тревел-блогерка Євгенія Прорвіна об'їздила багато країн Європи. Вона назвала одну, яку радить уникати початківцям – сюди краще їхати вже після того, як ви відвідали хоча б декілька країн.

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Куди не варто їхати у першу подорож?

Ви здивуєтеся, але мовиться про Італію. Причина геть не в тому, що тут складна логістика, мовний бар'єр чи культурні відмінності, просто Італія надто красива і різноманітна й одразу ставить високу планку. Після неї інші країни вже не дивують.

Якщо ви тільки починаєте подорожувати Європою і перебуваєте на старті своєї тревел-ери, то найгірша для вас країна, яку ви можете зараз відвідати, це Італія. Кажу як людина, яка об'їхала майже всю Італію і не по одному разу,

– розповіла Євгенія.

Тревел-блогерка пояснила, що після Італії інші міста Європи були їй вже не такими красивими, гори – не такими могутніми, а озера – не такими мальовничими. Хіба що італійська кухня після Італії може бути всюди смачніша. В Італії навіть звичайні нетуристичні села дуже мальовничі.

В Італії є так багато красивих місць, що Євгенія просто обирає відвідати їх ще раз, замість того щоб поїхати в Албанію, Хорватію чи Грецію.

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Куди поїхати в Італії?

Досвідчений мандрівник Вініус Костра побував у 50 містах Італії і назвав те, яке вразило його найбільше. Цікаво, що більшість туристів навіть ніколи не чули про це місто, але саме воно запало у душу туристу. Мовиться про Чефалу на острові Сицилія. Дістатися міста можна потягом з Палермо, час у дорозі займе менше як годину.

У Чефалу наче потрапляєш на інший континент – тут набагато чистіше та спокійніше, ніж у Палермо. Замість суцільного хаосу – спокійні середньовічні вулички, широка набережна та красиві краєвиди на скелі.