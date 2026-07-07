Туристична агентка, яка веде тревел-блог під ніком @ira_hottout3, зробила огляд популярних готелів у Болгарії. Вона розповіла, які варто бронювати, а які краще оминати десятою дорогою.

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Які готелі у Болгарії точно не розчарують?

Для молоді чудово підійде Best Western Premium Inn 4* у центрі Сонячного Берегу. Тут хороші номери, смачне харчування і багато вечірок. Нудно у цьому готелі не буде. Однак тим, хто прагне спокійного відпочинку, тут не сподобається.

Для тихої відпустки краще обрати затишний Mercury 4*. Туристи обожнюють його і завжди залишають позитивні відгуки. Hrizantema 4* також гарний варіант для спокійної сімейної відпустки. Готель має вдале розташування і смачну кухню.

Турагентка також порадила готель Park Hotel Golden Beach 4* на курорті Золоті Піски. Нещодавно він пройшов реновацію, тож зараз усі номери в гарному стані. Крім того, шезлонги і парасольки на пляжі вже входять у вартість проживання, тому щодня доплачувати не потрібно. Єдиний нюанс – до пляжу від готелю ведуть сходи. Людям з обмеженими можливостями та сім'ям з маленькими дітьми на візочках буде незручно.

Пляж у Болгарії / Фото Depositphotos

А куди не варто їхати?

Турагентка також назвала три готелі, які вона радить оминати. Holiday Park 4* у Золотих Пісках – це жахливий готель, який з кожним роком стає все гіршим. Те саме стосується Gladiola Star 4*, який має лише один-єдиний плюс – розташування на першій береговій лінії.

Навіть 5 зірок не гарантують якість. Наприклад, готель Planeta 5* постійно збирає неоднозначні відгуки туристів. Деякі сім'ї їдуть сюди через великий аквапарк, однак турагентка не радить бронювати цей готель через неякісне харчування.

Як обрати готель у Болгарії: відео

Чому відпочинок у Болгарії подорожчав цього літа?

Туристи бідкаються, що цього літа відпочинок у Болгарії дуже подорожчав. Мовляв, за таку ціну можна відпочити у Туреччині. Турагентка погодилася з цим і пояснила причини такого збільшення цін. Річ у тому, що цього року Болгарія офіційно перейшла на євро, що спровокувало ріст цін. Водночас дефіцит пального через кризу на Близькому Сході спровокував збільшення вартості автобусних перевезень.

Та найголовніша причина полягає в тому, що більшість номерів у готелях Болгарії викупили ще під час раннього бронювання.