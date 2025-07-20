У Європі є країна, яку нещодавно віднесли до п'ятірки найспокійніших місць для відпочинку у світі. Рейтинг опублікував один із найвідоміших сайтів для бронювання ретритів BookRetreats, розповідає 24 Канал.
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Яка країна є найкращою для спокійного відпочинку в Європі?
Команда дослідила 76 туристичних напрямків та оцінила їх за дев'ятьма пунктами, зокрема враховувала:
- відсоток заповідних територій у країні;
- площа лісового покриву;
- рівень шуму та кількість освітлення;
- щільність натовпу;
- наявність пропозицій щодо оздоровлення.
Відтак найкращі показники за цими критеріями у Європі має Ісландія.
Цей острів не лише має найкращий показник спокою у світі, але й лідирує серед усіх напрямків у категорії безтурботності у нашому звіті. Величезні природні ландшафти, тихі містечка й лише одне гамірне місто робить її країною-лідеркою за рівнем безтурботності в Європі,
– мовиться у звіті.
Крім того, Ісландія має досить низьку щільність населення. "Ісландці проводять приблизно 21,35 хвилини в заторах в один бік, порівняно з 59,99 хвилинами в Коста-Риці", – додали у BookRetreats.
Також у цій країні є безліч оздоровчих локацій, наприклад, знамениті Блакитна та Небесна лагуни, що розташовані недалеко від Рейк'явіка.
Блакитна лагуна біля Рейк'явіка / Фото Pexels
Що стосується рейтингу найспокійніших країн у світі, то перше місце посіла Австралія. Другою стала Канада, а третьою – Ісландія.