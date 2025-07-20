У Європі є країна, яку нещодавно віднесли до п'ятірки найспокійніших місць для відпочинку у світі. Рейтинг опублікував один із найвідоміших сайтів для бронювання ретритів BookRetreats, розповідає 24 Канал.

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Яка країна є найкращою для спокійного відпочинку в Європі?

Команда дослідила 76 туристичних напрямків та оцінила їх за дев'ятьма пунктами, зокрема враховувала:

відсоток заповідних територій у країні;

площа лісового покриву;

рівень шуму та кількість освітлення;

щільність натовпу;

наявність пропозицій щодо оздоровлення.

Відтак найкращі показники за цими критеріями у Європі має Ісландія.

Цей острів не лише має найкращий показник спокою у світі, але й лідирує серед усіх напрямків у категорії безтурботності у нашому звіті. Величезні природні ландшафти, тихі містечка й лише одне гамірне місто робить її країною-лідеркою за рівнем безтурботності в Європі,

– мовиться у звіті.

Крім того, Ісландія має досить низьку щільність населення. "Ісландці проводять приблизно 21,35 хвилини в заторах в один бік, порівняно з 59,99 хвилинами в Коста-Риці", – додали у BookRetreats.

Також у цій країні є безліч оздоровчих локацій, наприклад, знамениті Блакитна та Небесна лагуни, що розташовані недалеко від Рейк'явіка.

Блакитна лагуна біля Рейк'явіка / Фото Pexels

Що стосується рейтингу найспокійніших країн у світі, то перше місце посіла Австралія. Другою стала Канада, а третьою – Ісландія.