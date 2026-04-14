Працівники аеропорту розкрили, який багаж найміцніший під час перевезення

Під час подорожей більшість людей зосереджується на маршрутах і квитках, але часто недооцінює питання безпеки власних речей. Втрата або пошкодження багажу – це поширені ситуації, з якими стикаються мандрівники.

Працівники багажного відділення поділилися порадами з власного досвіду, які допомагають зменшити ризик пошкодження валіз під час авіаперельотів і зробити багаж більш безпечним, розповідає Express.

Який тип багажу буде найменш пошкоджений під час перевезення у літаку?

За словами співробітників аеропорту, найбільш практичний варіант – це валізи з міцним корпусом, хорошими колесами та м'якою внутрішньою обшивкою. Така конструкція краще витримує навантаження в багажному відсіку, а також краще захищає речі всередині. Важливо також, щоб колеса були якісними, адже саме такі валізи рідше кидають або пошкоджують під час транспортування.

Ще одна порада – обов'язково використовувати багажні бирки з контактною інформацією або навіть унікальні позначки на валізі, щоб її було легше впізнати на стрічці. Деякі працівники також радять додатково використовувати трекери, наприклад AirTag, щоб у реальному часі відстежувати місцезнаходження багажу і швидко зрозуміти, чи він дійшов до пункту призначення.

Варто обирати валізи з міцним корпусом / фото Canva

Як захистити свої речі у валізі?

Під час подорожей варто заздалегідь подбати про безпеку своїх речей, адже навіть валіза з замком не гарантує повного захисту. Експерти радять дотримуватися простого правила: не класти у багаж нічого критично важливого. Паспорт, гроші, документи, ліки та інші необхідні речі краще завжди тримати при собі, адже будь-який багаж, який зникає з поля зору потенційно може бути втрачений або відкритий.

Окрему увагу варто звернути на замки. Популярні TSA-замки не є повністю надійними, оскільки їх можна відкрити спеціальним універсальним ключем, який легко придбати. Це означає, що розраховувати лише на замок не варто – важливі речі краще просто не залишати у валізі.

Гроші рекомендують не зберігати в одному місці. Краще розділити готівку на кілька частин: одну для щоденних витрат у гаманці, іншу сховати окремо, наприклад, у прихованій кишені чи спеціальному тревел-гаманці. Це допоможе зменшити ризики у разі втрати або крадіжки.

Перед поїздкою також варто критично оцінити, які речі дійсно необхідні. Чим менше цінних предметів у багажі, тим менше ризиків під час подорожі. Такий підхід допомагає зробити поїздку не лише комфортнішою, а й значно безпечнішою.

