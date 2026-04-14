Працівники аеропорту розкрили, який багаж найміцніший під час перевезення
- Працівники багажного відділення рекомендують використовувати валізи з міцним корпусом, хорошими колесами та м'якою внутрішньою обшивкою, щоб зменшити ризик пошкодження під час авіаперельотів.
- Експерти радять не класти у багаж критично важливі речі, такі як паспорт та гроші, і за можливості використовувати трекери для відстеження місцезнаходження валізи.
Під час подорожей більшість людей зосереджується на маршрутах і квитках, але часто недооцінює питання безпеки власних речей. Втрата або пошкодження багажу – це поширені ситуації, з якими стикаються мандрівники.
Працівники багажного відділення поділилися порадами з власного досвіду, які допомагають зменшити ризик пошкодження валіз під час авіаперельотів і зробити багаж більш безпечним, розповідає Express.
Який тип багажу буде найменш пошкоджений під час перевезення у літаку?
За словами співробітників аеропорту, найбільш практичний варіант – це валізи з міцним корпусом, хорошими колесами та м'якою внутрішньою обшивкою. Така конструкція краще витримує навантаження в багажному відсіку, а також краще захищає речі всередині. Важливо також, щоб колеса були якісними, адже саме такі валізи рідше кидають або пошкоджують під час транспортування.
Ще одна порада – обов'язково використовувати багажні бирки з контактною інформацією або навіть унікальні позначки на валізі, щоб її було легше впізнати на стрічці. Деякі працівники також радять додатково використовувати трекери, наприклад AirTag, щоб у реальному часі відстежувати місцезнаходження багажу і швидко зрозуміти, чи він дійшов до пункту призначення.
Як захистити свої речі у валізі?
Під час подорожей варто заздалегідь подбати про безпеку своїх речей, адже навіть валіза з замком не гарантує повного захисту. Експерти радять дотримуватися простого правила: не класти у багаж нічого критично важливого. Паспорт, гроші, документи, ліки та інші необхідні речі краще завжди тримати при собі, адже будь-який багаж, який зникає з поля зору потенційно може бути втрачений або відкритий.
Окрему увагу варто звернути на замки. Популярні TSA-замки не є повністю надійними, оскільки їх можна відкрити спеціальним універсальним ключем, який легко придбати. Це означає, що розраховувати лише на замок не варто – важливі речі краще просто не залишати у валізі.
Гроші рекомендують не зберігати в одному місці. Краще розділити готівку на кілька частин: одну для щоденних витрат у гаманці, іншу сховати окремо, наприклад, у прихованій кишені чи спеціальному тревел-гаманці. Це допоможе зменшити ризики у разі втрати або крадіжки.
Перед поїздкою також варто критично оцінити, які речі дійсно необхідні. Чим менше цінних предметів у багажі, тим менше ризиків під час подорожі. Такий підхід допомагає зробити поїздку не лише комфортнішою, а й значно безпечнішою.
Які ще поради варто знати мандрівникам?
Часті питання
Який тип валізи найбільш стійкий до пошкоджень під час авіаперельотів?
Які поради щодо безпеки багажу дають працівники багажного відділення?
Як можна захистити важливі речі під час подорожі?
