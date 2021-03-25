На замітку водіям: вигідні пропозиції автомобілів для подорожей у 2021

Під час пандемії коронавірусу туристи вже не уявляють свого життя без авто. Проте, перед покупкою, варто розглянути максимально комфортні варіанти, на яких можна ще й заощадити під час акцій компанії "Єврокар".

Компанія "Єврокар" цінує своїх клієнтів. Саме тому цієї весни спільно з банком-партнером "Ощадбанк" запускає унікальну кредитну програму SKODA.

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Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.

Пропозиція надає можливість придбання нового автомобіля SKODA в кредит з пільговим періодом на три роки. При цьому загальний термін кредитування може становити до 7 років.

Також 3 березня у всій дилерській мережі SKODA стартує нова програма автокредитування. Головна перевага такого виду автокредитування – при авансі від 10% і терміні кредиту до 7 років, ставка становить 0,01% річних в перші три роки кредиту.

Які умови для клієнта?

Для того, щоб оформити кредит на бажану SKODA досить внести початковий внесок від 10% вартості автомобіля. При цьому відсоткова ставка перші 3 роки – 0,01% річних, а якщо кредит оформляється на термін більше 3-х років, то на решту терміну ставка складе 17,99% річних на залишок за кредитом. Зазначається, що впродовж всього терміну кредит можна погашати достроково, без комісії в банку.

Автомобіль року в Україні 2021

Днями пройшла акція "Автомобіль року" і беззаперечним лідером на думку експертного журі та громадськості стала SKODA OCTAVIA.



Автомобіль року в Україні 2021 / Фото: skoda-auto.ua

До слова, якщо оформити кредит на 7 років на SKODA OCTAVIA A8 з двигуном 1,4 TSI, потужністю 150 к.с. і 6-ступеневою механічною коробкою передач, то з первинним внеском 10%, середній платіж за перші 3 роки складе 6 163 гривень в місяць, а наступні роки – 8 420 гривень.



Сучасний інтер'єр SKODA OCTAVIA A8 / Фото: skoda-auto.ua

дійсна з 03.03.21, фінансування в гривні, при мінімальному авансі 10% від вартості авто, разова комісія – 1,99%, фіксована відсоткова ставка 0,01% річних на перші 3 роки, наступні 4 роки ставка – 17.99%. Реальна річна відсоткова ставка 15,16% при авансі 10% і терміні кредиту на 7 років з урахуванням вартості додаткових послуг третіх осіб (страхування, нотаріус), обов'язкових для оформлення кредиту. Вартість автомобіля 576 970 гривень згідно з курсом 23.02.2021.

Детальніше з моделями бренду SKODA ви можете ознайомитися тут.