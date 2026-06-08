Наразі лише два пляжі: де в Одесі безпечно купатися в морі

Попри війну і російські атаки, Одеса готується до туристичного сезону-2026. Оскільки доступ до чорноморського узбережжя для українців нині обмежений, місто залишається головним морським напрямком для відпочинку всередині країни.

Спеціальні комісії проводять ретельні перевірки безпекових умов на кожній ділянці узбережжя та оцінюють екологічні наслідки бойових дій для морської екосистеми. Лише після того пляжі отримують офіційні дозволи. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

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Де в Одесі можна покупатися в морі?

Загалом в Одесі є близько 70 пляжів, з яких 20 – муніципальні. Але станом на кінець першого тижня літа лише два пляжі мали офіційний дозвіл приймати відпочивальників. Мовиться про Калетон та інклюзивний Безмеж. Міська рада і військова адміністрація планують відкрити всю берегову лінію від Ланжерона до 16 станції Великого Фонтану, але наразі ще тривають перевірки.

Зауважимо, що дозволи на купання видають лише після обстежень водолазів та перевірки наявності укриття поруч з пляжем.

Я особисто гуляла в районі Відради і бачила, як продовжують встановлюватися укриття. Це наземні бетонні тяжкі конструкції, щоб люди могли сховатися під час повітряної тривоги,

– розповіла Осауленко.

Відпочинок на морі в Одесі / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Якщо ви хочете відпочити без повітряних тривог і зайвого стресу, то ми зробили підбірку найдоступніших закордонних напрямків для українських туристів. У неї потрапили курорт Барі в Італії, куди можна долетіти з Польщі за копійки, молодіжне Аліканте в Іспанії та єгипетський курорт без росіян Марса-Алам. Також доступними цінами, хорошим рівнем сервісу і довгими піщаними пляжами славиться Болгарія.

Де в Одесі є найстаріший пляж?

Раніше ми розповідали історію найстарішого пляжу Одеси – Ланжерону. Його назвали на честь французького аристократа графа Ланжерона, який 200 років тому збудував тут розкішну віллу. Нині від цієї вілли залишилася лише арка, яка колись прикрашала в'їзд на територію помешкання. Граф часто влаштовував тут бали й вечірки, на яких збиралася аристократія, а для простолюду пляж був закритий.

Однак перед смертю Ланжерон залишив цю територію місту, але взяв обіцянку від влади, що пляж стане муніципальним. Так пляж Ланжерон став першим, який відкрили для простого населення.