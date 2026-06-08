Готелі класу люкс у Дубаї змушені шукати нові способи залучення гостей через зниження туристичного потоку. Частину рятує внутрішній туризм: у вихідні дні рівень заповнюваності номерів у деяких комплексах перевищує 90%. Водночас у будні показники залишаються значно нижчими, розповідає Hotnews.

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Як готелі Дубая компенсують падіння туризму?

На штучному острові Palm Jumeirah, який є одним із символів розкішного відпочинку в еміраті, п'ятизіркові готелі все активніше орієнтуються на місцевих жителів та експатів (люди, які живуть і працюють у країні, де вони не є громадянами). Саме вони нині забезпечують основний попит у вихідні дні завдяки суттєвим знижкам та спеціальним пропозиціям.

У вихідні, особливо в суботу ввечері, ми зазвичай перевищуємо 90% рівень заповнюваності,

– розповів директор готелю Anantara The Palm Майкл Робінсон.

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Як виглядає острів / інстаграм dubai

За даними представників готельного бізнесу, резидентам пропонують ціни, які можуть бути у кілька разів нижчими за стандартні тарифи. Це дозволяє залучати клієнтів, які раніше не могли дозволити собі відпочинок у таких комплексах.

Я ніколи раніше не зупинявся в готелях на Palm, бо ціни були надто високими,

– розповів один із гостей, лікар ліванського походження, який проживає в Дубаї.

Водночас ситуація на туристичному ринку залишається нестабільною. Після геополітичної напруги в регіоні потік іноземних туристів зменшився, що змусило готелі працювати не на повну потужність у будні дні. Частина номерного фонду залишається порожньою, а деякі поверхи навіть тимчасово закривають.

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Якщо ситуація затягнеться до липня, коли почнуться шкільні канікули і багато сімей виїжджатимуть з Дубая, попит на staycation суттєво знизиться,

– зазначив Майкл Робінсон.

Попри складнощі, оператори готелів сподіваються на відновлення туристичного потоку найближчим часом, особливо у разі стабілізації ситуації в регіоні.