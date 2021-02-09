Смачний Ужгород: які заклади варто відвідати під час гастротуру

В Ужгороді вам неодмінно захочеться відвідати найцікавіші ресторації та кафе, кнайпи або паби, в яких готують найсмачніші страви й пригощають незвичними напоями.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку ужгородських закладів, куди варто завітати з близькими й друзями.

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Які заклади Ужгорода варто відвідати

Тут кожен знайде щось для себе, адже вдень – це демократичний заклад зі сніданками, бранчами та якісною кавою, а увечері – авторські коктейлі підіймають настрій. Гостям міста радять скуштувати фірмові японські пельмені та курку у кисло-солодкому соусі. З напоїв спробуйте Butterfly Pea Latte з тайським синім чаєм Анчан.

Завдяки ніжному рожевому інтер'єру тут ще й можна зробити відмінні світлини.

Садиба розташована в Циганівцях. Тут панує атмосфера гір та автентичного закарпатського села. Неодмінно скуштуйте лангош, торгонь, галушки з бринзою та салом, ребра й картопельку.

Місце де насолоджуєшся не лише їжею, а й видом, бо вікна закладу відкривають площу Фенцика. Цікаво, що тут є окрема територія з ростером, де смажиться кава. У Riverside варто скуштувати салат з карамелізованою морквою, індичатиною й фетою та веганський бургер. За філіжанкою кави ви зможете ще й побесідувати, адже це контактний бар з концепцією спілкування бариста з клієнтами.

У цій корчмі можна відчути справжній колорит, адже в ній готують страви карпатської кухні, але у сучасній варіації: "Запацована качина лабка ай тушена капуста та кнедлики", "Банош зо сметанов, бринзов та шкварьками" та інші. З напоїв скуштуйте локальну палинку – абрикосову, яблуневу, айвову, сливову, грушеву. Вам точно смакуватиме!

Це вегетаріанський заклад, де можна побувати в Індії й Тибеті: пахощі спецій, медитативна музика й неспішність. Тут кожен день кухня певної країни. Вірменський салат з баклажаном-гриль та рокфором, різноманітні страви з хумусом, а також гарбузовий суп – страви, які неодмінно треба скуштувати. Замість буденного чаю візьміть справжній китайський у форматі церемонії.

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас будь-де, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Смачного!