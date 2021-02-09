В Ужгороде вам непременно захочется посетить самые интересные рестораны и кафе, забегаловки или пабы, в которых готовят вкусные блюда и угощают необычными напитками.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку ужгородских заведений, куда стоит заглянуть с близкими и друзьями.

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Какие заведения Ужгорода стоит посетить

Здесь каждый найдет что-то для себя, ведь днем – это демократичное заведение с завтраками, бранчами и качественным кофе, а вечером – авторские коктейли поднимают настроение. Гостям города советуют попробовать фирменные японские пельмени и курицу в кисло-сладком соусе. Из напитков попробуйте Butterfly Pea Latte с тайским синим чаем Анчан.

Благодаря нежному розовому интерьеру здесь еще и можно сделать отличные фотографии.

Усадьба расположена в Цыгановцах. Здесь царит атмосфера гор и аутентичного закарпатского села. Непременно попробуйте лангош, торгонь, галушки с брынзой и салом, ребра и картофель.

Место где наслаждаешься не только пищей, но и видом, так как окна заведения открывают площадь Фенцика. Интересно, что здесь есть отдельная территория с ростером, где жарится кофе. В Riverside стоит попробовать салат из карамелизированной морковью, индюшатиной и фетой и веганский бургер. За чашкой кофе вы сможете еще и побеседовать, ведь это контактный бар концепции общения бариста с клиентами.

В этой корчме можно почувствовать настоящий колорит, ведь в ней готовят блюда карпатской кухни, но в современной вариации: "Запацована утиная лабка ай тушеная капуста и кнедлики", "Банош со сметанов, брынзов и шкварьками" и другие. Из напитков попробуйте локальную палинку – абрикосовою, яблочную, айвовую, сливовую, грушевую. Вам точно будет вкусно!

Это вегетарианское заведение, где можно побывать в Индии и Тибете: ароматы специй, медитативная музыка и неспешность. Здесь каждый день кухня определенной страны. Армянский салат с баклажаном-гриль и рокфором, разнообразные блюда с хумусом, а также тыквенный суп – блюда, которые непременно нужно попробовать. Вместо обычного чая возьмите настоящий китайский в формате церемонии.

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас везде, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Приятного аппетита!