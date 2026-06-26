Альпи без натовпу та замки без черг: 3 крихітні країни Європи, які приємно здивують

Поки популярні туристичні локації потерпають від овертуризму, у самому серці Європи ховаються затишні куточки з неймовірною природою та багатою історією. Ці невеликі держави пропонують мандрівникам величні краєвиди та середньовічний колорит без черг і за цілком розумні гроші.

Утім, сучасні мандрівники дедалі частіше шукають автентичності замість "туристичного конвеєра". Тож навіть ті місця, які раніше залишалися поза увагою загалу, сьогодні переживають пік інтересу, і 24 Канал розповість докладніше про 3 такі.

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Чому варто обрати Ліхтенштейн для зимового та літнього відпочинку?

Затиснуте між Швейцарією та Австрією, це крихітне князівство площею всього близько 160 квадратних кілометрів є однією з найменш відвідуваних країн у Європі. Тут немає власного аеропорту чи великого залізничного вокзалу, а населення становить десь 38 000 осіб. Проте саме в цьому й полягає його магія.

Головна артерія країни – мережа яскраво-зелених автобусів LIEmobil, яка пунктуально розвозить гостей між 11 муніципалітетами. Щоб зекономити, досвідчені мандрівники купують Liechtenstein Adventure Pass, який дає безлімітний проїзд та вхід до музеїв. Наприклад, до унікального Музею поштових марок у Вадуці.

Над столицею височіє величний замок Вадуц – офіційна резиденція князя. Зайти всередину не вдасться, адже монарх там живе, але прогулянка вгору подарує кінематографічні краєвиди на Рейнську долину.

Для любителів гір ідеальним вибором стане село Трізенберг, де будинки стратегічно зведені так, щоб витримувати лавини, а місцеві фермери досі розмовляють давнім вальзерським діалектом. На суботньому ж ринку у сусідньому Шаані можна скуштувати традиційні сирні галушки кескнепфле всього за 4,5 євро. А взимку лижники з'їжджаються до високогірного курорту Мальбун, де денний скіпас коштує цілком притомні 50 євро.

Ліхтенштейн славиться гірським туризмом, але не тільки: дивіться відео chrisandsara

Які таємниці приховує середньовічне Сан-Марино?

Оточена з усіх боків Італією, ця найстаріша у світі республіка, що існує від 301 року, займає лише 61 квадратний кілометр. Три середньовічні вежі – Гуаїта, Честа та Монтале – буквально виростають зі скелястих круч Монте-Тітано, нагадуючи декорації до "Гри престолів".

Дістатися сюди найпростіше автобусом Bonelli з італійського Ріміні за 50 хвилин до Борго-Маджоре, а звідти за 4 євро піднятися на фунікулері до історичного центру всього за 90 секунд.

Оскільки Сан-Марино не входить до зони ПДВ ЄС, парфуми, тютюн та електроніка тут на 20 – 30% дешевші, ніж в Італії. У сувенірних крамницях на Контрада-дель-П'янелло можна придбати унікальні місцеві євромонети, які мають шалену колекційну цінність. А в туристичному офісі за кілька євро вам охоче поставлять сувенірний штамп у паспорт.

Після прогулянки "Стежкою відьом" обов'язково варто завітати до Bar Piadineria La Capanna, щоб скуштувати гарячу піадіну з ніжним сиром скваквероне та руколою. Сан-Марино дивує своєю концентрацією музеїв – від серйозного Державного до кумедного Музею курйозів із дивними винаходами минулого.

Сан-Марино – недооцінена перлина Європи: дивіться відео costcompass

Чим приваблює мандрівників балканська перлина Північна Македонія?

Якщо ви подорожуєте Європою і хочете "поставити на паузу" свій 90-денний шенгенський ліміт, Північна Македонія – ідеальний варіант, адже вона не входить до Шенгенської зони. Ця балканська перлина пропонує неймовірне поєднання культур та епох за дуже низькими цінами.

Серцем країни є Охридське озеро – одне з найстаріших і найглибших у Європі. Охрид часто називають "Єрусалимом Балкан" через його 365 історичних церков, що мальовничо туляться до скелястих берегів над бірюзовою водою.

Для поціновувачів ексклюзиву тут навіть організовують спеціалізовані тури з відвідуванням віддалених сіл та виноробень. А столиця країни Скоп'є вражає контрастами: з одного боку гамірний Старий базар в османському стилі з мечетями та хамамами, з іншого – ексцентрична неокласична архітектура та гігантські пам'ятники.

А всього за 15 кілометрів від міста розташований величний каньйон Матка, де річка Треска прорізає глибоку ущелину в горах Сува. Чудове місце з популярними туристичними маршрутами, що гарантує глибокі емоції та справжні відкриття.

Ціни у Північній Македонії приємно здивують українського туриста: дивіться відео MoreTravelsWithDrewBinsky

Додамо, що не менш цікавим для відпочинку є Люксембург. Ця затишна європейська країна пропонує унікальну перевагу – повністю безплатний громадський транспорт для всіх. Завдяки цьому мандрівники можуть суттєво заощадити бюджет і без додаткових витрат досліджувати величні середньовічні замки, мальовничі каньйони та виноробний регіон Мозель.