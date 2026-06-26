Впрочем, современные путешественники всё чаще ищут аутентичности вместо "туристического конвейера". Поэтому даже те места, которые раньше оставались вне внимания широкой публики, сегодня переживают пик интереса, и 24 Канал расскажет подробнее о 3 таких.

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Почему стоит выбрать Лихтенштейн для зимнего и летнего отдыха?

Зажатое между Швейцарией и Австрией, это крошечное княжество площадью всего около 160 квадратных километров является одной из наименее посещаемых стран в Европе. Здесь нет собственного аэропорта или крупного железнодорожного вокзала, а население составляет около 38 000 человек. Однако именно в этом и заключается его магия.

Главная артерия страны – сеть ярко-зелёных автобусов LIEmobil, которая пунктуально развозит гостей между 11 муниципалитетами. Чтобы сэкономить, опытные путешественники покупают Liechtenstein Adventure Pass, который дает неограниченный проезд и вход в музеи. Например, в уникальный Музей почтовых марок в Вадуце.

Над столицей возвышается величественный замок Вадуц – официальная резиденция князя. Попасть внутрь не удастся, ведь там живет монарх, но прогулка наверх подарит кинематографические виды на Рейнскую долину.

Для любителей гор идеальным выбором станет деревня Тризенберг, где дома стратегически построены так, чтобы выдерживать лавины, а местные фермеры до сих пор разговаривают на старинном вальзерском диалекте. На субботнем рынке в соседнем Шаане можно попробовать традиционные сырные клецки кескнепфле всего за 4,5 евро. А зимой лыжники съезжаются на высокогорный курорт Мальбун, где дневной ски-пасс стоит вполне приемлемые 50 евро.

Лихтенштейн славится горным туризмом, но не только: смотрите видео chrisandsara

Какие тайны скрывает средневековое Сан-Марино?

Окруженная со всех сторон Италией, эта старейшая в мире республика, существующая с 301 года, занимает всего 61 квадратный километр. Три средневековых башни – Гуаита, Честа и Монтале – буквально вырастают из скалистых обрывов Монте-Титано, напоминая декорации к "Игре престолов".

Добраться сюда проще всего на автобусе Bonelli из итальянского Римини за 50 минут до Борго-Маджоре, а оттуда за 4 евро подняться на фуникулере до исторического центра всего за 90 секунд.

Поскольку Сан-Марино не входит в зону НДС ЕС, духи, табак и электроника здесь на 20 – 30% дешевле, чем в Италии. В сувенирных лавках на Контрада-дель-Пьянелло можно приобрести уникальные местные евромонеты, обладающие огромной коллекционной ценностью. А в туристическом офисе за несколько евро вам с удовольствием поставят сувенирный штамп в паспорт.

После прогулки по "Тропе ведьм" обязательно стоит заглянуть в Bar Piadineria La Capanna, чтобы попробовать горячую пиадину с нежным сыром скваквероне и рукколой. Сан-Марино удивляет своим обилием музеев – от серьёзного Государственного до забавного Музея курьёзов со странными изобретениями прошлого.

Сан-Марино – недооценённая жемчужина Европы: смотрите видео costcompass

Чем привлекает путешественников балканская жемчужина Северная Македония?

Если вы путешествуете по Европе и хотите "поставить на паузу" свой 90-дневный шенгенский лимит, Северная Македония – идеальный вариант, ведь она не входит в Шенгенскую зону. Эта балканская жемчужина предлагает невероятное сочетание культур и эпох по очень низким ценам.

Сердцем страны является Охридское озеро – одно из старейших и самых глубоких в Европе. Охрид часто называют "Иерусалимом Балкан" за его 365 исторических церквей, живописно прижавшихся к скалистым берегам над бирюзовой водой.

Для ценителей эксклюзива здесь даже организуют специализированные туры с посещением отдаленных деревень и виноделен. А столица страны Скопье поражает контрастами: с одной стороны шумный Старый базар в османском стиле с мечетями и хамамами, с другой – эксцентричная неоклассическая архитектура и гигантские памятники.

А всего в 15 километрах от города расположен величественный каньон Матка, где река Треска прорезает глубокое ущелье в горах Сува. Прекрасное место с популярными туристическими маршрутами, гарантирующее яркие эмоции и настоящие открытия.

Цены в Северной Македонии приятно удивят украинского туриста: смотрите видео MoreTravelsWithDrewBinsky

Добавим, что не менее интересным для отдыха является Люксембург. Эта уютная европейская страна предлагает уникальное преимущество – полностью бесплатный общественный транспорт для всех. Благодаря этому путешественники могут существенно сэкономить и без дополнительных затрат исследовать величественные средневековые замки, живописные каньоны и винодельческий регион Мозель.