Європейська авіакомпанія Ryanair закликає пасажирів обережніше обирати колір валізи, пише AOL.

Валізи яких кольорів краще не купувати?

За рекомендацією перевізника, краще не купувати моделі чорного, сірого чи темно-синього кольору. Саме такі валізи найчастіше зустрічаються в аеропортах, через що їх легко переплутати на багажній стрічці.

Після тривалого перельоту пасажири часто досить втомлені. У такому стані можна не придивитися до валізи й автоматично забрати схожу сумку, думаючи, що вона ваша. Особливо це легко зробити, коли на стрічці з’являється кілька майже однакових валіз.

Для клієнтів Ryanair така ситуація може бути неприємною через особливості тарифів авіакомпанії. За перевезення зареєстрованого багажу пасажири додатково сплачують, тому втрата валізи стане значною неприємністю.



Краще обирати валізи пастельних тонів / Фото Pexels

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Як зробити валізу помітнішою?

Найпростіший спосіб не переплутати валізу – це обрати варіант, який легко помітити серед інших. Проте не варто обирати досить яскравий дизайн, оскільки помітні валізи дорогих чи відомих брендів можуть привернути зайву увагу злодіїв.

Замість яскравої рожевої, червоної чи помаранчевої валізи, можна зав’язати на ручці атласну стрічку, приклеїти наліпку або прикріпити якусь помітну річ, яка допоможе відрізнити свою сумку від чужих.

Також корисним лайфхаком вважається трекер покладений всередину валізи. Він може допомогти визначити місце перебування багажу, якщо сумку випадково заберуть інші пасажири або ж вона загубиться під час транспортування.

Однак на багажну бирку покладатися не варто. Перед поїздкою досвідчені туристи радять покласти всередині валізи аркуш з контактними даними. Якщо зовнішня бирка відірветься під час транспортування, тоді записка всередині валізи допоможе швидше встановити власника.