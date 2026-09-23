Европейская авиакомпания Ryanair призывает пассажиров более тщательно подбирать цвет чемодана, пишет AOL.

Чемоданы каких цветов лучше не покупать?

По рекомендации перевозчика, лучше не покупать модели черного, серого или темно-синего цвета. Именно такие чемоданы чаще всего встречаются в аэропортах, поэтому их легко перепутать на багажной ленте.

После длительного перелета пассажиры часто бывают довольно уставшими. В таком состоянии можно не присмотреться к чемодану и автоматически забрать похожую сумку, думая, что она ваша. Особенно это легко сделать, когда на ленте появляется несколько почти одинаковых чемоданов.

Для клиентов Ryanair такая ситуация может оказаться неприятной из-за особенностей тарифов авиакомпании. За перевозку зарегистрированного багажа пассажиры платят дополнительно, поэтому потеря чемодана станет серьезной неприятностью.



Лучше выбирать чемоданы пастельных тонов / Фото Pexels

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как сделать чемодан более заметным?

Самый простой способ не перепутать чемодан – это выбрать вариант, который легко заметить среди других. Однако не стоит выбирать слишком яркий дизайн, поскольку заметные чемоданы дорогих или известных брендов могут привлечь лишнее внимание воров.

Вместо яркого розового, красного или оранжевого чемодана можно завязать на ручке атласную ленту, наклеить наклейку или прикрепить какую-нибудь заметную вещь, которая поможет отличить свой чемодан от чужих.

Также полезным лайфхаком считается трекер, положенный внутрь чемодана. Он может помочь определить местонахождение багажа, если сумку случайно заберут другие пассажиры или же она потеряется во время транспортировки.

Однако на багажную бирку полагаться не стоит. Перед поездкой опытные туристы советуют положить внутрь чемодана листок с контактными данными. Если внешняя бирка оторвется во время транспортировки, то записка внутри чемодана поможет быстрее установить владельца.