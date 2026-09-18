Помимо самого листа с контактами, путешественникам рекомендуют не полагаться только на один способ защиты багажа, пишет OKDIARIO.

Лучше всего помогают несколько простых шагов одновременно, которые позволяют не перепутать чемодан и быстрее вернуть его в случае потери.

Что еще можно сделать, чтобы защитить чемодан в аэропорту?

Перед сдачей багажа стоит снять все старые бирки и наклейки от предыдущих рейсов. Из-за них система или сотрудники аэропорта могут перепутать чемодан с другим, особенно если он похож по цвету или форме. Это простой шаг, который часто недооценивают.

Также полезно сфотографировать чемодан перед поездкой – так, чтобы на снимке были видны его цвет, размер и любые заметные детали. Если придется искать багаж или подавать претензию, такая фотография может очень помочь. Отдельно советуют сделать и фото содержимого, чтобы легче подтвердить, что именно было внутри.

Обратите внимание! Листок с контактами лучше положить сверху в багаже или в другое хорошо заметное место. Если чемодан откроют во время поиска, данные должны быть легко видны сразу.

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Что рекомендуется написать на листе?

На листе достаточно указать имя и фамилию, актуальный номер телефона с международным кодом и адрес электронной почты. При необходимости можно добавить адрес отеля или город назначения, но без лишних личных или финансовых данных. Чем проще и читабельнее будет листок с данными, тем быстрее его смогут использовать для связи с владельцем.



Листок бумаги следует положить на видном месте / Фото Pexels

Такой способ не заменяет официальной процедуры, если чемодан не прибыл вместе с пассажиром. В случае потери багажа нужно сразу обратиться в авиакомпанию или оформить в аэропорту соответствующий акт о поиске.

Лучше всего использовать не какой-то маленький клочок бумаги, а чистый лист формата A4 или A5. Его лучше разместить на видном месте внутри багажа. В записи должны быть указаны основные контактные данные без лишней информации.