Окрім самого аркуша з контактами, мандрівникам радять не покладатися лише на один спосіб захисту багажу, пише OKDIARIO.

Найкраще працює кілька простих кроків одночасно, які допомагають і не переплутати валізу, і швидше повернути її у разі втрати.

Як ще захистити валізу в аеропорту?

Перед здачею багажу варто зняти всі старі бирки та наклейки від попередніх рейсів. Через них система або працівники аеропорту можуть сплутати валізу з іншою, особливо якщо вона схожа за кольором чи формою. Це простий крок, який часто недооцінюють.

Також корисно сфотографувати валізу перед поїздкою – так, щоб на знімку було видно її колір, розмір і будь-які помітні деталі. Якщо доведеться шукати багаж або подавати претензію, така світлина може дуже допомогти. Окремо радять зробити й фото вмісту, аби легше підтвердити, що саме було всередині.

Зверніть увагу! Аркуш із контактами краще класти зверху в багажі або в інше добре помітне місце. Якщо валізу відкриють під час пошуку, дані має бути легко побачити одразу.

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Що радять писати на аркуші?

На листку достатньо вказати ім'я та прізвище, актуальний номер телефону з міжнародним кодом і електронну пошту. За потреби можна додати адресу готелю або місто призначення, але без зайвих персональних чи фінансових даних. Чим простішим і читабельнішим буде аркуш з даними, тим швидше його зможуть використати для зв'язку з власником.



Аркуш паперу слід поставити на видному місці / Фото Pexels

Такий спосіб не замінює офіційної процедури, якщо валіза не прибула разом із пасажиром. У разі втрати багажу потрібно одразу звернутися до авіакомпанії або в аеропорту оформити відповідний акт пошуку.

Найкраще використовувати не якийсь маленький клаптик паперу, а чистий аркуш формату A4 або A5. Його краще розмістити у помітному місці всередині багажу. У записі мають бути базові контактні дані без зайвої інформації.