Головне – знати на чому можна заощадити без шкоди для вражень. З посиланням на туристичний путівник Lonely Planet розповідаємо, як організувати бюджетну подорож на Крит.

Які середні ціни на Криті?

Ліжко у хостелі в Ханії обійдеться у 20 євро за ніч.

Бюджетний двомісний номер у Сугії – від 60 євро.

Апартаменти з власною кухнею у Міртосі – близько 100 євро.

Поїздка на автобусі – від 2 до 15 євро.

Кава – від 3 євро.

Сувлакі в Ханії – 5 євро.

Вечеря на двох в Ретимно – від 40 до 100 євро.

Пиво в закладі – від 5 євро.

Випічка – від 3 євро.

Парасолька та шезлонг в Палеохорі – від 10 євро.

Загалом день відпочинку на острові Крит для самостійного мандрівника коштуватиме близько 50 – 100 євро, для пари – 100 – 200 євро, а для сім'ї з чотирьох осіб – 150 – 300 євро.

Море на Криті / Фото Pexels

Скільки коштує вхід у популярні туристичні локації острова?

Вхідний квиток до Кносського палацу коштує 20 євро.

Ущелина Самарія (найбільший каньйон в Європі) – 10 євро.

Острів Спіналонга – 20 євро за вхід у фортецю і 12 – 16 євро за пором до острова.

Фортеця в Ретимно – 4 євро.

На Криті є чимало інших цікавих лоцій, за доступ у які не треба платити. Наприклад, мальовничі пляжі, прогулянки середньовічними містами, відвідування гірських селищ тощо.

Як економити на Криті?

На Криті є варіанти розміщення на будь-який бюджет – від готелів зі системою "все включено" до дешевих хостелів. Житло за 10 хвилин від пляжу і без краєвиду з вікна коштує дешевше, тому якщо ви не проти прогулятися, то це чудова нагода зекономити.

Щоб не переплачувати за харчування, варто відвідувати ресторани подалі від центральних вулиць, або купувати продукти на місцевому ринку й готувати в апартаментах.

Влітку пересуватися Критом зручно автобусами, оскільки вони сполучають всі основні прибережні міста. Якщо ви плануєте поїздку в глиб острова, то варто заздалегідь ознайомитися з рухом транспорту, бо у цьому напрямку він їздить не так часто. Орендувати автомобіль варто лише в тому випадку, якщо ви плануєте досліджувати гірські регіони Криту.

Організувати бюджетну подорож на острів Крит – цілком реально. Ціни і можливості тут дозволяють економити.