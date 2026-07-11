Главное – знать, на чем можно сэкономить без ущерба для впечатлений. Со ссылкой на туристический путеводитель Lonely Planet рассказываем, как организовать бюджетное путешествие на Крит.

Каковы средние цены на Крите?

Место в хостеле в Ханье обойдется в 20 евро за ночь.

Бюджетный двухместный номер в Сугии – от 60 евро.

Апартаменты с собственной кухней в Миртосе – около 100 евро.

Поездка на автобусе – от 2 до 15 евро.

Кофе – от 3 евро.

Сувлаки в Ханье – 5 евро.

Ужин на двоих в Ретимно – от 40 до 100 евро.

Пиво в заведении – от 5 евро.

Выпечка – от 3 евро.

Зонтик и шезлонг в Палеохори – от 10 евро.

В целом день отдыха на острове Крит для самостоятельного путешественника обойдется примерно в 50 – 100 евро, для пары – 100 – 200 евро, а для семьи из четырех человек – 150 – 300 евро.

Море на Крите / Фото Pexels

Сколько стоит вход в популярные туристические достопримечательности острова?

Входной билет в Кноссский дворец стоит 20 евро.

Ущелье Самария (самый большой каньон в Европе) – 10 евро.

Остров Спиналонга – 20 евро за вход в крепость и 12 – 16 евро за паром до острова.

Крепость в Ретимно – 4 евро.

На Крите есть немало других интересных мест, доступ к которым бесплатный. Например, живописные пляжи, прогулки по средневековым городам, посещение горных деревень и т. д.

Как сэкономить на Крите?

На Крите есть варианты размещения на любой бюджет – от отелей с системой "все включено" до дешевых хостелов. Жилье в 10 минутах от пляжа и без вида из окна стоит дешевле, однако, если вы не против прогуляться, это отличная возможность сэкономить.

Чтобы не переплачивать за питание, стоит посещать рестораны подальше от центральных улиц или покупать продукты на местном рынке и готовить в апартаментах.

Летом передвигаться по Криту удобно на автобусах, поскольку они связывают все основные прибрежные города. Если вы планируете поездку вглубь острова, то стоит заранее ознакомиться с расписанием транспорта, так как в этом направлении он ходит не так часто. Арендовать автомобиль стоит только в том случае, если вы планируете исследовать горные регионы Крита.

Организовать бюджетное путешествие на остров Крит – вполне реально. Цены и возможности здесь позволяют экономить.