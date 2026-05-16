Не Дерибасівська і Ланжерон: три небанальні локації, які треба побачити в Одесі
- У мережі назвали три небанальні локації для туристів, які зібралися в Одесу вже не вперше.
- Тут можна побачити красиві краєвиди і спокійно відпочити біля моря.
Для багатьох туристів Одеса – це насамперед архітектурна Дерибасівська, колоритний Привоз, Потьомкінські сходи та пляж Ланжерон. Але якщо ви вже бачили усі ці місця, то це місто біля моря все ще має чим здивувати.
На тікток-сторінці @odessa_life_24.7 розповіли про три локації в Одесі, які варто відвідати туристам, щоб цікаво провести час.
Які небанальні місця побачити в Одесі?
Пляж Лагуна – невеликий тихий пляж поміж скель. Весною тут дуже спокійно і гарно. Можна годинами сидіти і розглядати море. Або ж зробити красиві фото, на яких поруч не буде інших людей.
Буфет на Малому Фонтані – тут можна випити кави і перекусити смачним десертом з неймовірним краєвидом на море. Однак є один нюанс – зазвичай тут дуже багато людей і складно впіймати вільний столик.
Зауважимо, що Малий Фонтан – це приморська курортна місцевість Одеси та одне з наймальовничіших місць на узбережжі. Саме в цьому місці скелі й обриви над морем мають найхимерніший вигляд. За даними у Вікіпедії, таку назву ця територія отримала завдяки джерелам мінеральних вод, які пробивалися крізь землю й були дуже важливими для поселень у 18 столітті, коли не було водогону.
Ось так можна випити кави у Буфеті на Малому Фонтані в Одесі / Фото Daria Kuchynska
Лунапарк в Аркадії – місце, де кожен може знову відчути себе дитиною. Наразі тут відкриті не всі атракціони, але й цього достатньо для нових вражень після прогулянки містом і набережною.
Авторка відео радить багато гуляти Одесою і дивитися по сторонах, адже саме так модна випадково знайти цікавий дворик або неймовірний краєвид.
Небанальні локації в Одесі: дивіться відео
А які локації Одеси є обов'язковими для відвідування?
Про небанальні місця ми вже говорили, але варто назвати й ті, які мусить побачити кожен турист, який приїхав в Одеси. Як пише Visit Ukraine, до цього списку належать:
- Приморський бульвар. Знайти його просто, адже саме на цей бульвар ведуть всі вулиці історичної частини міста,
- вулиця Дерибасівська,
- Одеський оперний театр, який є одним з найкрасивіших у всій Європі,
- Пасаж,
- Музей коньячної справи Шустова,
- одеські дворики.
Що ще цікавого варто знати про Одесу?
Раніше ми розповідали цікаву історію одеського пляжу Ланжерон. З'ясувалося, що цей пляж є найстарішим у місті, а ще 200 років тому він був доступний лише аристократам, які проводити тут бали і звані вечері.
Назву пляж отримав від свого першого власника – француза графа Луї Олександра Андро де Ланжерона, який мав тут розкішну дачу. Саме він перед смертю передав пляж місту і зобов'язав зробити його доступним для усіх людей. Тож прогулюючись нині тут можна уяляти, яким величним було це місце сотні років тому.