Не Дерибасівська і Ланжерон: три небанальні локації, які треба побачити в Одесі

Для багатьох туристів Одеса – це насамперед архітектурна Дерибасівська, колоритний Привоз, Потьомкінські сходи та пляж Ланжерон. Але якщо ви вже бачили усі ці місця, то це місто біля моря все ще має чим здивувати.

На тікток-сторінці @odessa_life_24.7 розповіли про три локації в Одесі, які варто відвідати туристам, щоб цікаво провести час.

Які небанальні місця побачити в Одесі?

Пляж Лагуна – невеликий тихий пляж поміж скель. Весною тут дуже спокійно і гарно. Можна годинами сидіти і розглядати море. Або ж зробити красиві фото, на яких поруч не буде інших людей.

Буфет на Малому Фонтані – тут можна випити кави і перекусити смачним десертом з неймовірним краєвидом на море. Однак є один нюанс – зазвичай тут дуже багато людей і складно впіймати вільний столик.

Зауважимо, що Малий Фонтан – це приморська курортна місцевість Одеси та одне з наймальовничіших місць на узбережжі. Саме в цьому місці скелі й обриви над морем мають найхимерніший вигляд. За даними у Вікіпедії, таку назву ця територія отримала завдяки джерелам мінеральних вод, які пробивалися крізь землю й були дуже важливими для поселень у 18 столітті, коли не було водогону.



Ось так можна випити кави у Буфеті на Малому Фонтані в Одесі / Фото Daria Kuchynska

Лунапарк в Аркадії – місце, де кожен може знову відчути себе дитиною. Наразі тут відкриті не всі атракціони, але й цього достатньо для нових вражень після прогулянки містом і набережною.

Авторка відео радить багато гуляти Одесою і дивитися по сторонах, адже саме так модна випадково знайти цікавий дворик або неймовірний краєвид.

Небанальні локації в Одесі: дивіться відео

А які локації Одеси є обов'язковими для відвідування?

Про небанальні місця ми вже говорили, але варто назвати й ті, які мусить побачити кожен турист, який приїхав в Одеси. Як пише Visit Ukraine, до цього списку належать:

Приморський бульвар. Знайти його просто, адже саме на цей бульвар ведуть всі вулиці історичної частини міста,

вулиця Дерибасівська,

Одеський оперний театр, який є одним з найкрасивіших у всій Європі,

Пасаж,

Музей коньячної справи Шустова,

одеські дворики.

Дерибасівська вулиця в Одесі / Фото Depositphotos

Що ще цікавого варто знати про Одесу?

Раніше ми розповідали цікаву історію одеського пляжу Ланжерон. З'ясувалося, що цей пляж є найстарішим у місті, а ще 200 років тому він був доступний лише аристократам, які проводити тут бали і звані вечері.

Назву пляж отримав від свого першого власника – француза графа Луї Олександра Андро де Ланжерона, який мав тут розкішну дачу. Саме він перед смертю передав пляж місту і зобов'язав зробити його доступним для усіх людей. Тож прогулюючись нині тут можна уяляти, яким величним було це місце сотні років тому.