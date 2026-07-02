Від штрафу до в'язниці: які популярні сувеніри можуть обернутися арештом в аеропорту

Звичайне бажання привезти додому пам'ятний сувенір з відпустки може обернутися конфіскацією або навіть арештом прямо в аеропорту. Експерти попереджають про підступні правила митниці, через які цілком невинні на перший погляд покупки стають причиною серйозних проблем із законом.

Щороку тисячі мандрівників потрапляють у пастку власної необізнаності, вважаючи, що легальний за кордоном товар дозволено ввозити і додому. Проте реальність на митному контролі часто виявляється суворою та безкомпромісною. Про це офіційно попереджає популярне британське видання Daily Express.

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Чому дешевий люкс може обернутися конфіскацією на кордоні

Хто ж не любить похизуватися новеньким аксесуаром від відомого бренду, особливо якщо його вдалося придбати за копійки на колоритному закордонному ринку? Проте фейкова сумочка Gucci чи Fendi, а також будь-які інші підроблені люксові товари – це прямий квиток до неприємної розмови з прикордонниками.

Проблема в тому, що якщо це підробка, прикордонна служба може конфіскувати її, коли ви повернетеся. Багато мандрівників не усвідомлюють, що купівля фейкової сумочки, годинника чи сонцезахисних окулярів за кордоном може означати повну втрату речі, а також грошей, які вони на неї витратили,

– повідомляє Асад Мірза, директор компанії Cargo Force.

Які скарби дикої природи заборонено вивозити?

Бажання прикрасити інтер'єр морськими мушлями або коралами також може закінчитися конфіскацією, адже чимало представників флори та фауни перебувають під сувором захистом міжнародного законодавства. Експерти пояснюють, що туристи часто пакують у валізи коралові прикраси чи декоративні мушлі, не замислюючись про наслідки.

Наприклад, відпочиваючи в Єгипті чи на Мальдівах, мандрівники піддаються спокусі привезти додому шматочок корала. Проте без спеціальних дозволів та документів такі сувеніри приречені на вилучення під час перевірки на кордоні.

Чому звичайний перцевий балончик може призвести до арешту?

Найбільш небезпечною покупкою, яка здатна миттєво перетворити туриста на правопорушника, є звичайний перцевий балончик. У деяких країнах, зокрема в США та окремих державах Східної Європи, купівля та носіння перцевого спрею для самооборони є абсолютно легальними, тому самотні мандрівники охоче купують його для власної безпеки.

Проблема полягає в тому, що у Великій Британії та багатьох інших країнах володіння таким засобом суворо заборонено. Відповідно до британського Закону про вогнепальну зброю 1968 року, перцевий спрей класифікується як заборонена вогнепальна та наступальна зброя, а його ввезення загрожує суворим покаранням: від величезних штрафів до 10 років позбавлення волі.

Люди часто забувають, що він усе ще лежить у їхній сумці, коли вони летять додому. У Великій Британії перцевий балончик заборонений, тому його ввезення може мати серйозні наслідки. Це один із тих предметів, на яких люди часто попадаються, оскільки правила в різних країнах суттєво відрізняються,

– розповідає Асад Мірза.

Які продукти харчування та ліки підпадають під жорсткі обмеження?

Спроба привезти додому гастрономічні сувеніри теж може зазнати фіаско через жорсткі імпортні обмеження на м'ясні та молочні продукти. Мандрівники часто купують пікантну ковбасу чорізо в Іспанії або вишуканий сир на ринку у Франції, наївно вважаючи, що покупка в офіційному магазині гарантує безперешкодний проїзд. Проте митні правила щодо продуктів харчування створені для запобігання поширенню небезпечних хвороб тварин, тому такі делікатеси часто опиняються в утилізаційному баку аеропорту.

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Не менше запитань у прикордонників викликають і традиційні ліки та трав'яні суміші. Туристи обожнюють привозити з Індії аюрведичні препарати, дієтичні добавки чи оздоровчі продукти, вважаючи їх повністю натуральними та безпечними. Проте деякі інгредієнти цих засобів можуть бути суворо обмежені або повністю заборонені на території Великої Британії чи ЄС, що вимагає додаткових ретельних перевірок.