Каждый год тысячи путешественников попадают в ловушку собственной неосведомленности, полагая, что товар, легальный за рубежом, разрешено ввозить и домой. Однако реальность на таможенном контроле часто оказывается суровой и бескомпромиссной. Об этом официально предупреждает популярное британское издание Daily Express.

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Почему дешевый люкс может обернуться конфискацией на границе

Кто же не любит похвастаться новеньким аксессуаром от известного бренда, особенно если его удалось приобрести за копейки на колоритном зарубежном рынке? Однако поддельная сумочка Gucci или Fendi, а также любые другие поддельные предметы роскоши – это прямой путь к неприятному разговору с пограничниками.

Проблема в том, что если это подделка, пограничная служба может конфисковать ее, когда вы вернетесь. Многие путешественники не осознают, что покупка поддельной сумочки, часов или солнцезащитных очков за границей может означать полную потерю вещи, а также денег, которые они на нее потратили,

– сообщает Асад Мирза, директор компании Cargo Force.

Какие сокровища дикой природы запрещено вывозить?

Желание украсить интерьер морскими ракушками или кораллами также может закончиться конфискацией, ведь многие представители флоры и фауны находятся под строгой защитой международного законодательства. Эксперты объясняют, что туристы часто упаковывают в чемоданы коралловые украшения или декоративные ракушки, не задумываясь о последствиях.

Например, отдыхая в Египте или на Мальдивах, путешественники поддаются искушению привезти домой кусочек коралла. Однако без специальных разрешений и документов такие сувениры обречены на изъятие во время проверки на границе.

Почему обычный перцовый баллончик может привести к аресту?

Самой опасной покупкой, способной мгновенно превратить туриста в правонарушителя, является обычный перцовый баллончик. В некоторых странах, в частности в США и отдельных государствах Восточной Европы, покупка и ношение перцового спрея для самообороны являются абсолютно легальными, поэтому одинокие путешественники охотно приобретают его для собственной безопасности.

Проблема заключается в том, что в Великобритании и многих других странах владение таким средством строго запрещено. В соответствии с британским Законом об огнестрельном оружии 1968 года, перцовый спрей классифицируется как запрещенное огнестрельное и наступательное оружие, а его ввоз грозит суровым наказанием: от огромных штрафов до 10 лет лишения свободы.

Люди часто забывают, что он все еще лежит в их сумке, когда они летят домой. В Великобритании перцовый баллончик запрещен, поэтому его ввоз может иметь серьезные последствия. Это один из тех предметов, на которых люди часто попадаются, поскольку правила в разных странах существенно различаются,

– рассказывает Асад Мирза.

Какие продукты питания и лекарства подпадают под жесткие ограничения?

Попытка привезти домой гастрономические сувениры тоже может закончиться фиаско из-за жестких импортных ограничений на мясные и молочные продукты. Путешественники часто покупают пикантную колбасу чоризо в Испании или изысканный сыр на рынке во Франции, наивно полагая, что покупка в официальном магазине гарантирует беспрепятственный проезд. Однако таможенные правила в отношении продуктов питания созданы для предотвращения распространения опасных болезней животных, поэтому такие деликатесы часто оказываются в мусорном контейнере аэропорта.

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Не меньше вопросов у пограничников вызывают и традиционные лекарства, и травяные смеси. Туристы обожают привозить из Индии аюрведические препараты, диетические добавки или оздоровительные продукты, считая их полностью натуральными и безопасными. Однако некоторые ингредиенты этих средств могут быть строго ограничены или полностью запрещены на территории Великобритании или ЕС, что требует дополнительных тщательных проверок.