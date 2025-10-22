Що загрожує туристам за порушення у прикордонній зоні: пояснення ДПСУ

Чимало туристичних маршрутів в Україні розташовуються у прикордонній зоні. За порушення правил перебування у такій зоні туристів чи місцевих мешканців можуть оштрафувати.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби, в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чи можуть затримати порушників і які штрафи передбачені за порушення прикордонного режиму.

Як штрафують туристів за порушення правил у прикордонній зоні?

Відповідаючи на питання про те, кого можуть затримати за порушення, речник наголосив на різних поняттях – прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі. Прикордонники можуть затримати порушника, однак це не обов'язково.

Є прикордонна смуга, де, крім документів, треба письмовий дозвіл. А є контрольований прикордонний район. Наприклад, якщо порушення у контрольованому прикордонному районі, то необов'язково може бути затримання. На таку людину може бути складений протокол про порушення правил прикордонного режиму й накладений штраф. Затримання – це необов'язкова дія. Вона може бути, а може не бути,

– сказав Ігор Заруднєв.

Водночас речник підтвердив, що за порушення прикордонного режиму туристів чи місцевих жителів може очікувати штраф.

"Так, є штрафи. Вони регламентовані статтею 202 кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – розповів він.

Зверніть увагу. Порушення прикордонного режиму (перебування у прикордонній смузі без документів, що посвідчують особу, та/або відповідного дозволу) передбачає накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 гривень, а на посадових осіб – від 1700 до 2550 гривень. Ті ж дії, вчинені особою повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 1700 до 3400 гривень, а на посадових осіб – від 2550 до 5100 гривень.

Речник зауважив, що в більшості випадків прикордонники обмежуються розмовою без санкцій.

На практиці якщо людина може, як то кажуть, виразно пояснити прикордоннику, що відбулося, то санкцій не буде ніяких. Так, прикордонники проведуть роботу чи розмову, але санкцій не буде. Відповідно до статті 202 КУпАП про порушення правил прикордонного режиму – штраф може бути накладений, а може і ні,

– сказав Заруднєв.

Він додав, що якщо прикордонники розуміють, що порушення випадкове – не обов'язково буде складено протокол.

"Якщо людина вперше порушує і ми розуміємо, що це порушення випадкове або людина дійсно не знала та не має наміру незаконно перетнути кордон, то зовсім не факт, що буде складений якийсь протокол. Проведуть роботу з людиною, і на тому все закінчиться", – резюмував він.

Що потрібно туристам для перебування у прикордонній смузі?

Щоб піти в гори та відвідати інші туристичні місця у прикордонній смузі, потрібно мати:

документи, що посвідчують особу;

військово-обліковий документ для військовозобов'язаних чоловіків у віці 18 – 60 років;

дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати.

Щоб отримати письмовий дозвіл, потрібно звертатися до керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати.

Наприклад, у Чернівецькій області слід звертаєтеся до начальника Чернівецького прикордонного загону. Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону.