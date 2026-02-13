Всі знають про зручне взуття та вільний одяг, але мало хто каже, як допомагає тенісний м'ячик, гамак чи валик. Туристична компанія @okay_tour поділилася порадами, які полегшать тривалий переїзд автобусом.

Читайте також Це справжня перлина Сицилії, – українка розкрила італійське місто, яке вкрало її серце

Що взяти з собою в автобус, щоб поїздка пройшла комфортно?

Тенісний м'ячик. Ця дрібничка врятує сідниці, які вже оніміли від тривалого сидіння. Просто сядьте на м'ячик і покатайте його на сидінні. Це розслабить тригерні точки і стимулює кровообіг. Ноги перестануть німіти, а сідниці більше не болітимуть.

Гамак для ніг. В автобусі ноги завжди опущені донизу, а через те, що кров прибуває у ступні, з'являються біль і набряки. Чудовим рішенням стане гамак для ніг, який можна купити в інтернеті. Він вішається на столик переднього сидіння і ноги підіймаються на 10 – 15 сантиметрів. У результаті змінюється кут у колінах і покращується кровотік.

Кінезіотейпи. Якщо перед подорожжю поклеїти тейпи на поперек, то вони триматимуть м'язи в тонусі і покращуватимуть лімфодренаж. Здаватиметься, наче ви у м'якому корсеті і спина втомлюватиметься значно менше.

Валик. Під час довгого сидіння поперек може округлюватися і боліти. У такому випадку валик або навіть скручений светр повернуть попереку природний вигин. У результаті – шия автоматично вирівняється.

Охолоджувальний гель. Якщо намазати литки і ступні перед посадкою і безпосередньо у дорозі, то від охолодження судини звужуватимуться і ноги не набрякатимуть. Але важливо обрати гель без сильного запаху, щоб він не поширився на весь автобус.

Охолоджувальний пластир. Принцип дії такий самий, як і в гелю, але пластирі абсолютно без запаху і комфортніші у використанні, бо від них одяг не буде липнути до тіла.

Компресійні гольфи. Одягати їх треба вранці перед поїздкою і найкраще купувати 1 клас компресії, профілактичний.

Ще одна цікава порада, якою поділилася туристична компанія, – це невидима гімнастика. Коли автобус довго не зупиняється, а сидіти більше немає сил, то можна зробити вправи на сідниці. Сидячи на місці, сильно стисніть сідниці на 5 секунд, потім розслабте і повторіть 20 разів. Це допоможе розігнати кров і розслабити м'язи. Також спробуйте "пописати" великими пальцями ніг у повітрі.

Зверніть увагу! Як пише Kobieta Interia, є один трюк, який допоможе швидко заснути в автобусі чи літаку. Він полягає у тому, щоб дихати за спеціальною технікою. Спершу треба зручно вмоститися, заплющити очі і здійснити повний видих. Після того вдихати через ніс 4 секунди, далі затримати дихання на 7 секунд і повільно видихати через рот 8 секунд. Такий цикл повторити кілька разів.

А що радить агентка, яка супроводжує автобусні тури?

Турлідерка Ірина Білецька працює в автобусних турах, а тому точно знає, як зробити їх комфортнішими. Найперше вона радить придбати дорожню подушку, бо без неї буде незручно навіть в найкращому автобусі. Також варто взяти з собою шумопоглинаючі навушники, павербанк, перекуси і маску для очей, щоб світло не заважало сну.