Нині у туризмі спостерігається тренд на непопулярні малодосліджені місця. Мандрівники хочуть відчувати себе першопрохідцями, тому обирають напрямки, які ще не заполонили натовпи туристів. Видання Travel Off Path назвало 5 маловідомих столиць Європи, які здатні здивувати.

Які столиці Європи варто побачити у 2026 році?

1. Сараєво, Боснія і Герцеговина. Сараєво – це суміш культур та релігій. Тут просто у центрі міста є православні церкви, католицькі святині та мусульманські мечеті. У жвавому мусульманському районі на мить може здатися, що ви потрапили у Туреччину, а за кілька кварталів туристи побачать австро-угорські будівлі та бульвари у європейському стилі.

2. Тирана, Албанія. Це місто не про розкішну європейську архітектуру – тут нема брукованих вуличок чи замків. Столиця Албанії – це суміш зі сучасних сталевих хмарочосів та комуністичних будівель. Однак саме в цьому полягає її індивідуальність, яку варто дослідити.

3. Нікосія, Кіпр. Нікосія одночасно є столицею Республіки Кіпр та самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру. Місто буквально розділене навпіл і щоб обійти його повністю, треба перетнути кордон.

4. Берн, Швейцарія. І хоча Швейцарія не має столиці, та саме Берн є адміністративним центром країни. У цьому райському куточку посеред Альп куди не глянь відкриваються дивовижні краєвиди. Тут здається, що потрапив у листівку.

5. Загреб, Хорватія. Вулиці Загреба нагадують музей просто неба. Тут є широкі проспекти з будівлями періоду правління Габсбургів, жваві площі та спокійніша атмосфера, ніж у Спліті чи Дубровнику.

Загреб з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

Які столиці Європи вважають найкрасивішими?

Туристична компанія Luxury France Tours проаналізувала 3 мільйони відгуків на Tripadvisor про європейські столиці і встановила, яке місто туристи вважають найкрасивішим. Як пише Travel and Leisure, ним виявився Люксембург. Саме про цю столицю туристи найчастіше говорили, що вона "красива". Це маленьке місто має розкішну архітектуру та дивовижні краєвиди на гори й ріки.

На другому місці у рейтингу опинилася столиця Словаччини Братислава, а на третьому – елітне Монте-Карло у Монако.

А куди не варто їхати у 2026 році?

Деякі міста Європи будуть дуже переповнені влітку. Так, експерти радять уникати:

Барселони, де місцеві страждають від надмірного туризму;

Канарських островів, де тривають протести через неконтрольований туристичний потік;

Венеції, де можна годину стояти в черзі, щоб перетнути міст;

острова Санторіні з його космічними цінами;

Риму, де влітку пече пекуче сонце, а тому екскурсія перетворюється на випробування тощо.

Натомість краще запланувати поїздку у Валенсію, Тревізо, Болонью тощо.