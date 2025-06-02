Еверест входить у десятку гір, які найважче підкорити у світі, пише 24 Канал. Проте вершину Гімалаїв не можна назвати найнебезпечнішою горою.

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Які вершини найнебезпечніші у світі

Станом на 2025 рік, Еверест підкорили близько 9 тисяч людей, а рівень смертності складає 10 відсотків. Що більше, у 2025 році Непал встановив суворі обмеження для сходження на Еверест, що сприяє безпеці.

Рейтинг найбільш небезпечних вершин очолює гора Аннапурна, висота якої 8 091 метр. Цю вершину в Гімалаях змогли підкорити менше, аніж 200 людей. Приблизно кожний четвертий альпініст не повернувся назад.



Гора Аннапурна / Фото з мережі

Ця гора небезпечна через часті лавини, непередбачувані снігопади та бурі. Також маршрути вимагають високого рівня підготовки.

Ще одна вершина, яка більш небезпечна за Еверест, також розташовується у Гімалаях. Мова про Нанга-Парбат, висота якої 8 126 метрів.

До 1990 року рівень смертності на цій вершині сягав 77%, що дало горі прізвисько "Пожирач людей" або "Гора-вбивця". Сходження на Нанга-Парбат технічно складно й ризиковано. Крім того, сходженню заважають екстремальні погодні умови: сильні вітри, низькі температури та часті лавини.



Нанга-Парбат / Фото з мережі

У 2013 році на горі Нанга-Парбат сталася трагедія, яка не пов'язана зі стихією. У ніч з 22 на 23 червня 2013 року в базовому таборі на стороні Діамір (Пакистан) терористи розстріляли 11 альпіністів, серед яких були українці. Внаслідок нападу загинули українці Дмитро Коняєв, Бадаві Кашаєв, Ігор Свергун.

Крім Аннапурни та Нанга-Парбат, є ще одна вершина, яка більш небезпечна, аніж Еверест. Це друга за висотою вершина світу – К2. Рівень смертності на К2 становить близько 25 – 29%. Із приблизно 375 – 400 успішних сходжень зафіксовано 80 – 91 смерть.



К2 / Фото з мережі