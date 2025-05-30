Чому зараз не можна підійматися на Говерлу

Річ у тому, що погода на Говерлі – екстремальна. Про це повідомляє 24 Канал.

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У тіктоці користувачі поширюють відео з Говерли, де лежить сніг по коліна і дме сильний вітер. Видимість на вершині – практично нульова. То ж підійматися у таких умовах не тільки небезпечно, а й безглуздо, адже помилуватися краєвидом з гори чи влаштувати атмосферний пікнік – не вийде.

Дивіться відео про те, що зараз відбувається на Говерлі:

Гіди категорично не радять зараз підійматися на Говерлу і навіть відмовляють в екскурсії. Одна з екскурсоводок розповіла нам про те, що була змушена відмовити вчительці, яка 1 червня хотіла організувати підйом на Говерлу для учнів свого класу. Екскурсоводка не радить зараз шукати гідів, які зголосяться повести туристів на вершину, оскільки це дуже небезпечно. Якщо відбудеться потепління, то сніг почне сходити, а отже умови стануть ще гіршими.

Абсолютно не раджу зараз підійматися на Говерлу – сніг, холод, мокрота. Це екстремально. Зараз на Говерлу можуть підійматися люди, які вже вміють ходити в гори і ходять постійно. Для них, можливо, в кайф йти по снігу в таких умовах. Однак новачкам зараз точно не варто йти,

– розповів гід @waw.ekskursii.bukovel.

До речі, гід додав, що під час такої погоди вони не організовують екскурсії.

То ж якщо ви дуже хотіли у перший день літа підкорити Говерлу, краще перенесіть ці плани. Влітку буде ще багато сонячних днів з більш сприятливою погодою для сходження.