Непал видаватиме дозволи на сходження на Еверест лише тим альпіністам, які мають досвід підкорення принаймні однієї з гімалайських вершин заввишки 7 тисяч метрів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що потрібно для сходження на Еверест

Нова вимога спрямована на підвищення безпеки альпіністів та уникнення скупчення людей. Рішення було ухвалено після того, як Непал зазнав критики через надання дозволів на сходження Евересту надто великій кількості альпіністів, зокрема недосвідчених.

Такі дозволи часто призводили до довгих черг альпіністів у "зоні смерті" – ділянці безпосередньо під вершиною, де рівень кисню є недостатнім для виживання.



Еверест / Фото Prashant Dahibhate

Саме черги вважають однією з основних причин смертей на Евересті. Тільки у 2023 році щонайменше 12 альпіністів загинули на схилах гори, ще п'ятеро зникли безвісти. Торік загинули 8 альпіністів.

Щоб отримати дозвіл на сходження на Еверест, альпіністу потрібно буде надати докази підкорення хоча б однієї непальської вершини висотою 7 тисяч метрів. Також відтепер лідер місцевої команди (сардар) та висотний гід, який супроводжує альпіністів, обов'язково повинні бути громадянами Непалу.

Рішення Непалу підтримали далеко не всі альпіністи. Так, Міжнародні експедиційні організатори закликали враховувати успішні підйоми на будь-які вершини заввишки 7 тисяч метрів, а не лише ті, що розташовані в Гімалаях.



Еверест / Фото Ivan Očovaj

Зокрема, організатор експедицій Лукас Фуртенбах вважає, що важливо, аби гірські провідники мали кваліфікацію IFMGA (Міжнародної федерації асоціацій гірських провідників), незалежно від того, якої вони національності.

Гірський гід зі США Гаррет Медісон поскаржився, що в Непалі дуже важко знайти прийнятну вершину висотою понад 7000 метрів.

У Непалі є понад 400 гірських вершин, відкритих для експедицій – з них 74 мають висоту понад 7 тисяч метрів. Однак небагато з цих вершин популярні серед альпіністів.